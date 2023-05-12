هل يضر العلاج بالماء البارد أكثر مما ينفع؟!.. نصائح ينبغي اتباعها!

يمكن أن يأخذ العلاج بالماء البارد، كما أصبح معروفا، شكل السباحة في الهواء الطلق - في البحيرات أو الأنهار أو المحيط - الاستحمام البارد، أو حتى الحمامات الجليدية.

وتم استخدامه من قبل الرياضيين لفترة من الوقت كطريقة لتقليل وجع العضلات وتسريع وقت الشفاء - حيث يقضي الأشخاص عادة حوالي عشر دقائق بعد التمرين في الماء البارد الذي يتراوح من 10 إلى 15 درجة مئوية (50 إلى 59 درجة فهرنهايت).

كما تم استخدام الماء البارد للمساعدة في علاج أعراض الاكتئاب والألم والصداع النصفي. وفي الواقع، هناك العديد من الروايات حول كيف غيّر العلاج بالماء البارد الحياة، وشفاء القلوب المكسورة، وساعد الناس في الأوقات الصعبة.

وفي حين أظهرت العديد من الدراسات الفوائد المرتبطة بحمامات الثلج والتعافي بعد التمرين، وجدت الأبحاث من عام 2014 أنه يمكن أن يكون هناك تأثير وهمي يحدث هنا.

في الواقع، لا تزال الأبحاث حول الفوائد المحتملة للعلاج بالماء البارد أو السباحة في الهواء الطلق في مراحلها الأولى، ولكن ما هو واضح هو أن الغمر في الماء البارد يمكن أن يكون له آثار ضارة محتملة على جسم الإنسان.

مخاطر الماء البارد

مع أي نشاط يهدف إلى تحقيق تأثير علاجي، فإن الحد الأدنى من المتطلبات هو أنه "لا يسبب أي ضرر". لكن لا يمكننا قول ذلك عن الماء البارد - لأنه ينطوي على الكثير من المخاطر.

وفي الوقت الحالي، لا يتوفر علم الدعم الكامل للمياه الباردة كعلاج، ولا يُعرف بعد ما إذا كانت هناك مدة معينة أو درجة حرارة معينة تعمل بشكل أفضل. ولكن ما نعرفه هو أن القليل بالتأكيد أكثر عندما يتعلق الأمر بالغمر في الماء البارد. بمعنى آخر، لن يكون من الأفضل لك البقاء في الماء البارد أو البقاء لفترة أطول. في الواقع، يمكن أن يكون له تأثير معاكس.

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وقد يبدو أنه عندما يتعلق الأمر بالعلاج بالماء البارد، فإن الاستحمام هو خيار أقل خطورة لأن لديك سيطرة أكبر من حيث درجة الحرارة ووقت التعرض مقارنة بالمياه المفتوحة. ولكن نظرا لدرجات الحرارة الأكثر برودة، يمكن أن تحقق حمامات الجليد والطبيعة الانفرادية للغطس، فإنها لا تزال تشكل مخاطر كبيرة.

وعندما نتعرض للبرد، من الطبيعي أن تشعر اليدين والقدمين بالبرودة الشديدة أو الخدر وقد تشعر بالوخز أو الألم عند إعادة التدفئة.

وبالنسبة لمعظم الناس، تكون هذه الأعراض عابرة، مع عودة الأحاسيس الطبيعية في غضون بضع دقائق. ولكن بالنسبة لأولئك الذين يعانون من إصابات البرد غير المتجمدة، يمكن أن تستمر هذه الأعراض (الألم والإحساس المتغير وحساسية البرد) في المناطق المصابة لسنوات عديدة بسبب تلف الأعصاب والأوعية الدموية. إنه ناتج عن التعرض لفترات طويلة للظروف الباردة والرطبة مثل تلك التي تظهر في الخنادق أثناء الحروب - ومن هنا أطلق عليها اسم "قدم الخندق".

وعلى الرغم من ذلك، لا يقتصر الأمر على العسكريين فحسب، فقد تم الإبلاغ مؤخرا عن حالات لمن ينامون في ظروف قاسية وأولئك الذين يمارسون الرياضات المائية.

وهناك مشكلة أخرى وهي أنه من غير المعروف مدى شدة البرودة عندما يتعلق الأمر بالغمر في الماء البارد وإصابة البرد غير المتجمد. وهناك أيضا الكثير من الاختلافات في الطريقة التي تستجيب بها أجسامنا الفردية للتبريد.

على سبيل المثال، يبدو أن الأشخاص من خلفيات إفريقية ومنطقة البحر الكاريبي أكثر عرضة لإصابة البرد غير المتجمد - لذا فإن مخاطر التعرض للبرد تختلف بين مختلف الأشخاص.

وعلى الرغم من التشجيع، تشير إحدى الدراسات التي أجريت عام 2020 على سباحي المياه الباردة إلى أنه على الرغم من احتمال تعرضهم لحساسية البرد، إلا أن هذا لم يكن مرتبطا بتلف الأوعية الدموية في الجلد.

نصائح العلاج بالماء البارد

إذا كنت ترغب في تجربة العلاج بالماء البارد، فإليك بعض الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار:

• تحقق مع طبيبك مسبقا للتأكد من أن القيام به آمن لك.

• تأكد من أنك لست وحدك وأن المياه آمنة - إذا كنت في الهواء الطلق ففكر في المد والجزر والتيارات والأمواج والعوائق تحت الماء والتلوث والأسماك الهلامية.

• خطط لكيفية دخول الماء والخروج منه بأمان (تذكر أن عضلاتك لن تعمل بشكل جيد عندما تكون باردا وقد لا تتمكن من الشعور بيديك وقدميك).

• اعرف كيف ستشعر بالدفء بعد ذلك - تأكد من أن لديك مناشف وملابس جافة ومشروب ساخن ومكان لإيوائك. لا تقم بالقيادة أو ركوب الدراجة حتى تشعر بالدفء التام.

• ابق في الماء البارد فقط لفترة قصيرة من الوقت، اخرج قبل أن تشعر بالخدر أو الألم أو الارتعاش.

التقرير من إعداد هيذر ماسي، محاضرة أولى، كلية العلوم والصحة، كلية الرياضة والصحة والتمارين الرياضية، جامعة بورتسموث؛ وكلير إجلين، المحاضرة الرئيسية في كلية الرياضة والصحة والتمارين الرياضية، جامعة بورتسموث، ومايك تيبتون، أستاذ علم وظائف الأعضاء البشرية والتطبيقية، جامعة بورتسموث.

المصدر: ساينس ألرت