3 بقع ملونة على جلدك يمكن أن تدل على الإصابة بمرض السكري!

يعرف مرض السكري بأنه حالة تستمر مدى الحياة وتغيرها وتتسبب في ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل كبير.

هناك نوعان من مرض السكري - النوع 1 والنوع 2. في حين أنه من غير المعروف ما الذي يسبب النوع 1، غالبا ما يرتبط النوع 2 بزيادة الوزن أو الخمول، على الرغم من أن الجينات يمكن أن تلعب دورا.

ويعني كلا النوعين أنه سيتعين على المرضى تعديل أنماط حياتهم من خلال اتباع أنظمة غذائية معينة وتناول الأدوية وإجراء فحوصات منتظمة من أجل البقاء بصحة جيدة.

وكما هو الحال مع أي حالة طبية، كلما تم اكتشاف أعراض مرض السكري بشكل أسرع، كلما أمكن البحث عن العلاج المناسب.

ومع ذلك، هناك أعراض أقل شهرة يمكن أن تظهر على الجلد.

ووفقا لعيادة كليفلاند، يعد اعتلال الجلد المرتبط بمرض السكري من المضاعفات المحتملة لكل من مرض السكري من النوع الأول والنوع الثاني.

وتظهر البقع بشكل شائع على قصبة الساق، على الرغم من وجودها في أي جزء من الجسم. ويمكن أن تكون زهرية أو حمراء أو بنية اللون.

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وتوضح العيادة: "اعتلال الجلد المرتبط بمرض السكري (غالبا ما يُطلق عليه "بقع الساق") هو حالة جلدية شائعة إلى حد ما تؤثر على الأشخاص المصابين بداء السكري، بما في ذلك مرض السكري من النوع 1 ومرض السكري من النوع 2. ويبدو الاعتلال الجلدي المرتبط بالسكري مثل بقع صغيرة مستديرة وردية اللون أو حمراء أو بنية اللون على جلدك. يمكن أن تبدو مثل الندوب ولها مسافة بادئة. يبلغ حجمها بشكل عام من سنتيمتر واحد إلى 2.5 سم. البقع غير ضارة ولا تسبب الحكة أو تفرز السوائل أو تسبب الألم".

وتشمل السمات المميزة الأخرى للبقع ما يلي:

- مستديرة أو بيضاوية.

- مسدّسة قليلا في جلدك و/أو متقشرة إلى حد ما.

- ثنائية، بمعنى أنها تظهر على جلد ساقيك أو ذراعيك في نفس الوقت.

ولا يُعرف بالضبط ما الذي يسبب اعتلال الجلد المرتبط بمرض السكري، ومع ذلك، يعتقد الباحثون أنه قد يكون ناجما عن صدمة سابقة للجلد.

وقد يكون هذا بسبب إصابة أو حرارة شديدة من البرودة، خاصة لدى الأشخاص المصابين باعتلال الأعصاب - وهو نوع من تلف الأعصاب الناجم عن ارتفاع نسبة السكر في الدم المزمن.

كما أنه أكثر شيوعا بين كبار السن وأولئك الذين يعانون من مرض السكري لفترة طويلة.

المصدر: إكسبريس