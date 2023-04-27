كيف تغذي وسائل التواصل الاجتماعي اضطرابات الأكل بين الرياضيّات؟!

حذر باحثون من أن وسائل التواصل الاجتماعي تغذي اضطرابات الأكل بين النساء الرياضيّات.

وقدمت المشاركات تفصيلا لحسابات تشمل الركض لمسافة خمسة أميال كعقاب بعد تناول كعكة وإغماء في صالة الألعاب الرياضية بعد صيام لمدة 24 ساعة عند إجراء مقابلات مع باحثين في جامعة روكي فيستا في كولورادو.

وفي إحدى الحالات، ماتت لاعبة كرة طائرة من نوبة قلبية قاتلة مرتبطة بحالتها. وسلطت جيسي ديغينز، التي تزلجت مع فريق الولايات المتحدة الأمريكية في أولمبياد بكين العام الماضي، الضوء أيضا على معاناتها مع الشره المرضي، حيث حذر الخبراء من أن وسائل التواصل الاجتماعي كانت محركا رئيسيا لأن المؤثرين الذين يستخدمون أدوات مثل Photoshop لتحسين ميزاتهم يقودون معايير غير واقعية لأجساد النساء.

وتعاني الفتيات الصغيرات في أمريكا ككل من زيادة في اضطرابات الأكل في أعقاب وباء "كوفيد"، حيث تم رفع معايير الجسم غير الواقعية للرياضيات لسنوات، كما يقول الخبراء.

ومع ذلك، زادت المنصات الاجتماعية مثل "إنستغرام" و"فيسبوك" من الضغط على الشابات ليكن "مثاليات".

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وقالت الدكتورة كاثرين فيدلوك، خبيرة طب الأسرة في جامعة روكي فيستا: "المعلومات الكاذبة غالبا ما يتم ترسيخها على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل "مؤثري اللياقة البدنية" غير المؤهلين في الواقع لتقديم معلومات صحية. ومع إنشاء Photoshop وأجهزة التحرير الأخرى، فإن الصور التي تصورها الوسائط ليست واقعية. ولا يستطيع العديد من المراهقين تحقيق نوع الجسم دون استخدام تقييد الأكل الضار".

وقالت لاعبة الجمباز الأمريكية السابقة فانيسا أتلر، إنها كانت تزن جسمها ثلاث مرات في اليوم، ما دفعها إلى إجبار نفسها على التقيؤ.

وكشفت نجمة التنس سيرينا ويليامز، أنه قيل لها باستمرار إنها "عضلية جدا".

وقام الباحثون بتفصيل ما يقرب من اثنتي عشرة مقابلة مع رياضيّات في كتابهم المؤلف من 204 صفحة بعنوان الربيع إلى الأمام: الأكل المتوازن، والتمارين الرياضية وصورة الجسم في الرياضة للرياضيات.

ويسلط النص الضوء على كيفية ظهور صورة الجسم السلبية في جميع الألعاب الرياضية تقريبا، خاصة في المدرسة الثانوية.

وقال الباحثون إن العدائات في كثير من الحالات لديهن أرجل عضلية، ما قد يؤدي إلى مواجهتهن "ملاحظات مهينة''، ويفصل الكتاب أيضا كيف يمكن حل المشكلة في الرياضات النسائية لتجنب إصابة المزيد من النساء باضطرابات الأكل.

ويجب تقديم إرشادات حول الأكل الصحي والتغذية لجميع الشابات من المدرسة الثانوية إلى مستوى الرياضيين النخبة. ويجب أن يشمل أيضا تعليم أشكال الجسم.

وقالوا إن هذا سيحميهم من الأكل غير الصحي والوجبات الغذائية مثل الكيتو وغيرها من السلوكيات المدمرة للذات في محاولة لتحقيق المثل العليا غير الواقعية.

ويُفصّل الكتاب أيضا كتيبات إرشادية مكثفة حول خطط الأكل الإيجابية، وعواقب الأكل المضطرب، مثل عدم الحيض، وكيف يمكن للوالدين اكتشاف العلامات التحذيرية.

المصدر: ديلي ميل