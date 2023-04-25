فوائد المياه الغازية غير المحلاة

أعلنت الدكتورة يلينا سولوماتينا خبيرة التغذية الروسية، أن المياه الغازية غير المحلاة تؤثر إيجابيا في عمل الأمعاء وتساعد على تخفيض مستوى ضغط الدم.

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وتشير الخبيرة في حديث تلفزيوني إلى أن غاز ثاني أكسيد الكربون الموجود في المياه الغازية غير المحلاة يوسع الأوعية الدموية الصغيرة و الشعيرات الدموية، ما يسمح بتدفق الدم إلى الأطراف و انخفاض مستوى ضغط الدم.

وبالإضافة إلى ذلك المياه الغازية غير المحلاة مفيدة للأشخاص القليلي الحركة، حيث تساعد على تحفيز حركة الأمعاء وتحسن عمليات التمثيل الغذائي في الجسم.

وتحذر الخبيرة في نفس الوقت من الآثار الجانبية للمياه الغازية، حيث لا ينصح بشرب هذه المياه في حالات التهاب المعدة وقرحة المعدة والتهاب القولون، لأن لها تأثيرا مهيجا.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"