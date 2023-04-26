طبيبة تحذر من خطر تطور الحساسية للعفن إلى ربو

أعلنت الدكتورة أناستاسيا شوغايفا أخصائية امراض الحساسية والمناعة، أن الحساسية للعفن يمكن ان تتطور بسرعة إلى ربو قصبي.





وتشير الدكتورة في حديث لصحيفة "إزفيستيا" إلى أن حساسية العفن خبيثة جدا وتتطور بسرعة إلى ربو . لذلك يجب عند ظهورها استشارة الطبيب في أسرع وقت لمنع تطورها.

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ووفقا لها تظهر حساسية العفن لدى معظم الناس على شكل أعراض تنفسية مثل سيلان الأنف والسعال والتشنج القصبي. وفي كثير من الأحيان - إلى تمزق ، وحكة في منطقة العين، واحمرار في الجلد وحكة. و تتجلى حساسية العفن أكثر من أنواع الحساسية الأخرى في الربو القصبي.

وتشير الطبيبة إلى إنه في معظم الحالات، يتفاعل المصابون بالحساسية مع مسببات حساسية الفطر الموجودة في الهواء التي تتلامس مع الغشاء المخاطي للجهاز التنفسي. ولكن قد تظهر الأعراض بعد استخدام المنتجات التي تحتوي على فطريات العفن، مثل الجبن الأزرق والخضروات النيئة التي لم تغسل جيدا والمعالجة التي تم تخزينها في أماكن بها نسبة عالية من فطريات العفونة.

وتحذر الطبيبة من أن الشخص قد يواجه مسببات حساسية العفن ليس فقط في الغرف الرطبة، ولكن أيضا في الشارع. لذلك، تلاحظ في نهاية الصيف والخريف ذروة تركيزها في الأماكن التي يوجد فيها الكثير من الأوراق المتساقطة - في الحدائق والغابات والبساتين.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"