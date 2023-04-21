مواد غذائية تساعد على الوقاية من أمراض الجهاز الهضمي

أعلنت الدكتورة سفيتلانا بافليتشينكو خبيرة التغذية الروسية أن الشوفان والأفوكادو يساعدان على الوقاية من أمراض الجهاز الهضمي.





وتشير الخبيرة إلى أن الأفوكادو يحتوي على ألياف غذائية قابلة وغير قابلة للذوبان وهي ضرورية ومفيدة للجهاز الهضمي، حيث تحتوي 100 غرام منه على حوالي 5.2 غرام من الألياف. كما يحتوي على دهون نباتية مفيدة وفيتامينات بما فيها فيتامين К المفيد لتقوية العظام.

والمادة الثانية المفيدة للجهاز الهضمي وفقا لها هي الشوفان. تحتوي 100 غرام من الشوفان على 11.5 غرام من الألياف الغذائية، التي تجعل الشخص يشعر بالشبع بعد تناول الطعام، وتساعد على مكافحة الإمساك وعلى تخفيض مستوى الكوليسترول في الدم.

وتوصي الخبيرة بتناول البروكلي للوقاية من تهيج الأمعاء والإمساك. وتحتوي 100 غرام من البروكّلي على 3.5غرام من الألياف الغذائية. وهو مصدر مهم لمادة السلفورافان التي لها خصائص مضادة للسرطان ومضادة للجراثيم ، لذلك يمكنها منع تطور الأورام ، وخاصة الأورام في الأمعاء.

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ووفقا لها، يجب إضافة بذور الكتان إلى النظام الغذائي التي تحتوي 100 غرام منها على 1.8 غرام من الألياف الغذائية. بالإضافة إلى أنها تحتوي على مواد مغذية مثل أحماض أوميغا -3 الدهنية والمنغنيز والفوسفور والمغنيسيوم والنحاس. وتساعد بذور الكتان على تخفيض مستوى الكوليسترول في الدم وتخفف من مشكلات انقطاع الطمث. ولكن على النساء الحوامل تناول هذه البذور بحذر لأنها قد تسبب الولادة المبكرة.

وتقول الخبيرة: "من المفيد أيضا إضافة الحمص إلى النظام الغذائي. حيث تحتوي 100 غرام منه على 7.5 غرام من الألياف الغذائية ونسبة عالية من البروتينات النباتية. كما أن الحمص يساعد على تكاثر البكتيريا المفيدة في الأمعاء، التي تفرز حمض الزبدة (حمض البوتيريك) الذي هو غذاء لخلايا الأمعاء ويعزز منظومة المناعة ويخفض من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء".

وتضيف: للوقاية من أمراض الجهاز الهضمي من المفيد أيضا تناول ثمار العليق الأحمر الغنية بالألياف الغذائية و فيتامينات C و K والمغنيسيوم والبوتاسيوم. لأن هذه العناصر تساعد على الوقاية من سرطان الكبد لأنها تحتوي على نسبة عالية من مادة البوليفينول وخاصة حمض الإيلاجيك.

وتقول: "تبطئ الألياف الغذائية عملية امتصاص السكريات البسيطة في الأمعاء وبالتالي تخفف العبء عن الكبد والبنكرياس. كما أنها تحارب السمنة واضطراب عملية التمثيل الغذائي. وكما هو معلوم توجد الألياف الغذائية في المواد النباتية فقط: الحبوب الكاملة، البقوليات، الفواكه والثمار. وبالإضافة إلى ذلك تحتوي المواد الغذائية النباتية الكاملة على مجموعة متنوعة من المواد الفعالة ذات الخصائص المضادة للأكسدة، وكذلك على الفيتامينات والمعادن".

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"