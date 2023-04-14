"صيام شديد".. ما تأثير وجبة واحدة في اليوم على جسدك؟

شاع اتباع المشاهير لجميع أنواع اتجاهات النظام الغذائي الغريبة على مر السنين. وأحد أحدث الاتجاهات بين المشاهير هو النظام الغذائي "وجبة واحدة في اليوم" (أو "OMAD").

ويزعم العديد من مؤيدي OMAD أنه يساعدهم على إدارة وزنهم بشكل أفضل والحفاظ على لياقتهم.

ويعد OMAD في الأساس نسخة أكثر تطرفا من الأنواع الأخرى من حمية الصيام، مثل الصيام المتقطع والأكل المقيّد بالوقت. والفرق الرئيسي هو أنه بدلا من الصيام فقط لأيام معينة أو تناول وجباتك فقط خلال نافذة زمنية محددة، فإن الأشخاص الذين يتبعون OMAD يأكلون كل السعرات الحرارية اليومية في وجبة واحدة كبيرة.

ولكن بينما يقول مؤيدو OMAD إن اتباع النظام الغذائي يحسن العديد من جوانب الصحة، فنحن في الواقع لا نعرف سوى القليل جدا عن تأثير تناول وجبة واحدة فقط في اليوم على الجسم - ناهيك عما إذا كانت آمنة.

الصوم والصحة

الأدلة التي تدعم استخدام OMAD محدودة. وهناك عدد قليل جدا من الدراسات التي حللت بالفعل OMAD نفسه - ومعظم تلك التي أجريت على الحيوانات.

وعلى هذا النحو، فإن معظم الادعاءات حول OMAD هي قصصية. أو أنها تستند إلى افتراض أنه إذا كانت أشكال الصيام الأخرى يمكن أن تفيد الصحة، فإن OMAD ستفعل ذلك أيضا.

وتشير بعض الأدلة إلى أن أحد أشكال الصيام المتقطع المعروف باسم "حمية 5:2" (حيث يأكل الشخص بشكل طبيعي خمسة أيام في الأسبوع، ثم 800 سعرة حرارية أو أقل يومين في الأسبوع) قد يساعد الناس على إدارة وزنهم بشكل أفضل. ومع ذلك، فهي ليست أفضل من نهج النظام الغذائي الأخرى.

ووجدت الأبحاث أيضا أن الأكل المقيّد بالوقت (حيث تأكل كل السعرات الحرارية في اليوم خلال فترة زمنية محددة) يمكن أن يساعد الناس على إدارة أوزانهم بشكل أفضل. وله فوائد صحية أخرى مثل خفض ضغط الدم.

ووجدت دراسة مراجعة واحدة أيضا أن العديد من الأنواع المختلفة من الصيام (بما في ذلك الصيام المتقطع والصيام كل يومين) يمكن أن يحسن العديد من جوانب التمثيل الغذائي.

وتشمل هذه تحسين مستويات السكر في الدم والكوليسترول، وتقليل مستويات الالتهاب ومساعدة الناس على تنظيم شهيتهم بشكل أفضل. وهذا بدوره قد يساعد في تقليل خطر إصابة الشخص بالسمنة ومرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وجبة واحدة فقط

نظرت إحدى الدراسات حتى الآن في تأثير OMAD على البشر. في هذه الدراسة، تم إعطاء المشاركين نفس عدد السعرات الحرارية لتناولها كل يوم طوال مدة الدراسة. وبالنسبة لنصف الدراسة، تناول المشاركون هذه السعرات الحرارية في وجبة واحدة، قبل التبديل وتناول سعراتهم الحرارية اليومية مقسمة إلى ثلاث وجبات في اليوم.

وتم اتباع كل نمط من الوجبات لمدة 11 يوما فقط - ليست طويلة جدا على الإطلاق. وتم تناول الوجبة الواحدة بين الساعة 5 مساء و7 مساء. وأكمل 11 مشاركا فقط الدراسة.

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وعندما تناول المشاركون وجبة واحدة فقط في اليوم، لاحظوا انخفاضا أكبر في وزن الجسم وكتلة الدهون. ومع ذلك، كان لدى المشاركين أيضا انخفاضا أكبر في الكتلة الخالية من الدهون وكثافة العظام عند تناول وجبة واحدة فقط في اليوم. وقد يؤدي ذلك إلى انخفاض وظائف العضلات وزيادة خطر الإصابة بكسور العظام إذا تم اتباع النظام الغذائي لفترة أطول.

وأظهرت الدراسات التي أجريت على الحيوانات التي تبحث في تأثيرات OMAD نتائج متضاربة، حيث أظهرت الأبحاث أن الفئران التي تناولت وجبة واحدة كبيرة في اليوم اكتسبت بالفعل وزنا أكبر مقارنة بأولئك الذين تناولوا وجبات متعددة.

وفي حين أن هذه النتائج قد تشير إلى أن OMAD يمكن أن يكون لها فوائد لبعض جوانب الصحة، لا يزال هناك الكثير لا نعرفه عنها.

وسيكون من المهم للدراسات المستقبلية أن تتحقق من تأثير OMAD في عدد أكبر من المشاركين وفي مجموعات أخرى من الناس (حيث تضمنت هذه الدراسة فقط البالغين الشباب النحيفين). وسيكون من المهم أيضا أن تبحث الدراسات في تأثير OMAD على مدى فترة زمنية أطول، وأن تجري هذه التجارب في بيئة واقعية.

وسيكون من المثير للاهتمام أيضا معرفة ما إذا كان توقيت الوجبة يمكن أن يحسن النتائج بشكل أكبر وما إذا كان المظهر الغذائي للوجبة يحدث فرقا.

سلبيات أخرى

إذا كان شخص ما يتناول وجبة واحدة فقط في اليوم، فسيكون من الصعب جدا عليه تلبية جميع متطلباته الغذائية، خاصة الطاقة والبروتين والألياف والفيتامينات والمعادن الأساسية. وقد يؤدي عدم الحصول على ما يكفي من هذه العناصر الغذائية الهامة إلى فقدان كتلة العضلات وخطر الإمساك وضعف صحة الأمعاء.

وسيحتاج شخص ما بعد Omad إلى التأكد من حصولهم على حصة جيدة من البروتين والكثير من الخضار والمكسرات والبذور وبعض الفاكهة والحبوب الكاملة خلال وجبتهم اليومية الفردية لتلبية هذه المتطلبات الغذائية.

وسيحتاجون أيضا إلى حصة جيدة من منتجات الألبان للتأكد من أنها تلبي متطلبات الكالسيوم واليود - أو مكمل أو بديل إذا كانت نباتية.

وهذا ليس نظاما غذائيا نوصي به للأطفال، وأي امرأة حامل، أو تأمل في الحمل أو الرضاعة الطبيعية، وبالتأكيد ليس لشخص قد يكون معرضا لخطر الإصابة باضطراب الأكل.

ومن المهم أيضا ملاحظة أنه على الرغم من أن هذا النظام الغذائي قد يعمل مع المشاهير، إلا أنه يمكنهم أيضا الوصول إلى خبراء التغذية والأنظمة الغذائية عالية الجودة والمكملات الغذائية عند الحاجة. وبالنسبة لمعظمنا، قد يكون هذا النوع من النظام الغذائي غير مستدام - ومن المحتمل أن يكون ضارا على المدى الطويل.

التقرير من إعداد أماندا أفيري، محاضرة في التغذية، جامعة نوتنغهام.

المصدر: ساينس ألرت