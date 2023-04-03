تطوير أول رقعة تستوستيرون لمكافحة انقطاع الطمث!

طور باحثون بريطانيون أول رقعة تستوستيرون في العالم للنساء المصابات بأعراض سن اليأس.

وتهدف Medherant إلى بدء التجارب السريرية في الخريف. وإذا حصل العلاج على موافقة الجهات التنظيمية، فسيكون التصحيح الوحيد المتاح على مستوى العالم لاستبدال التستوستيرون وسيتم تقديمه أولا في المملكة المتحدة.

وقال ديفيد هادلتون، مؤسس Medherant، الأستاذ بجامعة Warwick، إن إمكانية تحسين حياة النساء من خلال مساعدتهن على حل مشكلة فقدان الدافع الجنسي، إمكانية "ضخمة".

ويقول الخبراء إن البعض يلجأ إلى جرعات غير منتظمة من الهلام تمت الموافقة عليها فقط للاستخدام على الرجال. والتستوستيرون هو هرمون أساسي للمرأة وينخفض إنتاجه بشكل كبير بعد انقطاع الطمث.

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وعلى الرغم من توفر رقع العلاج ببدائل هرمون الاستروجين والبروجستيرون (HRT) - التي تلتصق بالجلد لتوصيل الأدوية - لا توجد رقعة لتوصيل هرمون التستوستيرون للنساء اللاتي يعانين من أعراض انقطاع الطمث السلبية.

وقال البروفيسور هادلتون: "هذا تطور مثير للغاية بالنسبة لنا - إن إمكانات هذه التكنولوجيا لتحسين حياة النساء هائلة.

إن العمل الذي نقوم به في Medherant وWarwick ليس مجرد عمل نظري، ولكنه يهدف بدلا من ذلك إلى مشكلة تواجهها النساء والتي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على حياتهن اليومية ووظائفهن. ويمكن أن يؤدي هذا إلى توفير منتج تشتد الحاجة إليه وهو غير متوفر. ومع التكنولوجيا التي أثبتت فعاليتها بالفعل، يمكننا استخدام التصحيح الجديد الخاص بنا لإزالة البؤس الذي لا داعي له من حياة النساء اليومية. نأمل أن يؤدي هذا إلى تغيير حياة النساء اللواتي يعانين من مشاكل ما بعد انقطاع الطمث على المستوى الوطني والعالمي بالفعل".

منذ عام 2015، أوصت الإرشادات الصادرة عن المعهد الوطني للتميز في الرعاية الصحية بأن يتم أخذ مكملات هرمون التستوستيرون في الاعتبار للنساء في سن اليأس مع انخفاض الرغبة الجنسية إذا لم يكن العلاج التعويضي بالهرمونات فعالا.

وتهدف اللصاقة الجديدة إلى معالجة هذه الفجوة في منتجات انقطاع الطمث، وتوفير علاج خاص للنساء يمكن إتاحته على نطاق واسع.

المصدر: ديلي ميل