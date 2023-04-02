خبير أورام يكشف نوع الشامبو الذي يمكن أن يسبب السرطان

قال الخبير إيغور سامويلينكو في معهد بلوخين الروسي للأورام إن الشامبو الجاف المحتوي على البنزول يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالسرطان، داعيا للحد من استخدامه.

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وأضاف سامويلينكو في حديث لوكالة "نوفوستي": "يمكن أن يسبب البنزول أنواعا مختلفة من الأورام، اعتمادا على ما يتلامس معه. وهو مادة مسرطنة واسعة الطيف".

وأشار إلى أن البنزول مادة شديدة التطاير، وفي حالة استنشاقها يمكن أن تسبب أوراما في الجهاز التنفسي العلوي والرئتين، وفي حالة ملامستها للجلد يمكن أن تسبب أوراما.

وشدد الخبير على ضرورة تقليل تأثير المواد المسرطنة على الجسم، متابعا أنه إذا تمت الإشارة إلى وجود البنزول على عبوة الشامبو الجاف فمن الأفضل الحد من استخدامه أو التخلي عنه على الإطلاق.

وذكر أن المشغل الأمريكي في هذا المجال أرسل في أكتوبر الماضي تحذيرات إلى دول أخرى من أن عددا من أنواع الشامبو الجاف يحتوي على كمية مرتفعة من البنزول مشيرا إلى أنه تم سحبها من المتاجر.

وتابع العالم أيضا أن البنزول لا يستخدم في إنتاج الشامبو السائل، لذلك يعتبر هذا النوع من الشامبو أكثر أمنا من هذه الناحية.

المصدر: نوفوستي