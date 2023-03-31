روسيا تطور منتجات لطب الأسنان للاستغناء عن المستوردة

أعلنت مؤسسة "روستيخ" الروسية أن الخبراء في روسيا تمكنوا من تطوير منتجات جديدة لطب الأسنان، للاستغناء عن المنتجات المستوردة.

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة "تمكن الخبراء في معهد كارغين التابع لمؤسستنا من تطوير منتجات بوليميرية جديدة تستخدم في طب الأسنان للاستغناء عن المنتجات الأجنبية التي كانت تطرحها بعض الشركات الأجنبية التي غادرت السوق الروسية.. هذه المنتجات لا تقل من حيث الجودة عن نظائرها الأجنبية، حتى أن تكلفتها بالنسبة للعملاء الروس ستكون أقل بـ 10% تقريبا مقارنة بالمواد المستوردة".

وأشار البيان إلى أن المنتجات الروسية الجديدة ستستخدم في حشوات السنان، وفي صناعة الأجزاء الصناعية المستخدمة في العلاجات السنية، ولديها خصائص ممتازة ومقاومة عالية للبيئات الكيميائية والبيولوجية.

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ومن جهته قال المدير التنفيذي لـ "روستيخ"، أوليغ يفتوشينكو: "انتاج المواد الخاصة بطب الأسنان خطوة مهمة لضمان استقلالية قطاع الرعاية الصحية والاستغناء عن الواردات، كانت حصة الموردين الأجانب في السوق المحلية حوالي 90 ٪ فيما يتعلق بمواد طب الأسنان، واليوم تمكن الخبراء الروس من تطوير 10 أنواع من المواد التي تغني عن المواد المستوردة، وبتكلفة أقل.. بدأت مرحلة الإنتاج التسلسلي للمواد الروسية الجديدة، وستطرح في السوق المحلية خلال أسابيع قليلة".

المصدر: روستيخ