العثور على فطريات قاتلة جديدة في نصف الولايات الأمريكية!

تنتشر بكتيريا فطرية خارقة تسمى Candida auris بسرعة عبر المستشفيات ودور رعاية المسنين في الولايات المتحدة.

وتم تحديد الحالة الأولى في عام 2016. ومنذ ذلك الحين، انتشرت إلى نصف الولايات الخمسين في البلاد. ووفقا لتقرير جديد، تضاعفت الإصابات ثلاث مرات بين عامي 2019 و2021.

وهذا أمر مقلق للغاية لأن Candida auris مقاومة للعديد من الأدوية، ما يجعل هذه العدوى الفطرية واحدة من أصعب أنواع العدوى.

وتعرف Candida auris بأنها نوع من الفطريات الخميرة ولديها العديد من التنبيهات الصحية الدولية المرتبطة بها. وتم العثور عليها في أكثر من 30 دولة، بما في ذلك المملكة المتحدة، منذ أن تم تحديدها لأول مرة في اليابان في عام 2009.

وترتبط بأنواع أخرى من الخميرة التي يمكن أن تسبب العدوى، مثل Candida albicans التي تسبب مرض القلاع. ومع ذلك، فإن Candida auris مختلفة تماما عن هذه الفطريات الأخرى وفي بعض النواحي، غير عادية للغاية.

أولا، يمكن أن تنمو أو "تستعمر" جلد الإنسان. وعلى عكس العديد من الأنواع الأخرى التي تحب أن تنمو في أحشائنا كجزء من الميكروبيوم، لا تنمو Candida auris في هذه البيئة ويبدو أنها تفضل الجلد. وهذا يعني أن الأشخاص الذين تم استعمارهم بـCandida auris يمكنهم التخلص من الكثير من الخميرة من جلدهم، وهذا يلوث ملابس السرير والأسطح بالفطريات. وهذا يمكن أن يؤدي إلى تفشي المرض.

ومن غير المعتاد أن تنتشر العدوى الفطرية من شخص لآخر، ولكن يبدو أن هذه هي الطريقة التي تنتشر بها عدوى Candida auris. ويمكن أن يحدث تفشي لهذه الفطريات، خاصة في وحدات العناية المركزة (ICU) ودور رعاية المسنين حيث يكون الناس أكثر عرضة للإصابة بالعدوى الفطرية بشكل عام.

ويمكن للفطر أن يعيش على الأسطح لعدة أسابيع، والتخلص منها قد يكون صعبا. وهناك حاجة إلى تحسين التنظيف وغسل اليدين لمحاولة الحد من انتشار الفطريات والتعرض للمرضى الذين يصابون به.

ولن يمرض معظم الأشخاص المستعمرين بـCandida auris، أو حتى يعرفون أنها موجودة. وتسبب التهابات عندما تدخل في الجروح الجراحية أو الدم من الوريد. وبمجرد دخولها إلى الجسم، يمكن أن تصيب الأعضاء والدم مسببة مرضا خطيرا للغاية ومميتا.

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ويتراوح معدل الوفيات للأشخاص المصابين (على عكس المستعمر) بالفطر بين 30 و60%. ولكن قد يكون من الصعب تحديد معدل الوفيات الدقيق لأن الأشخاص المصابين غالبا ما يكونون في حالة حرجة من حالات أخرى.

وقد يكون تشخيص العدوى صعبا حيث يمكن أن يكون هناك مجموعة واسعة من الأعراض بما في ذلك الحمى والقشعريرة والصداع والغثيان. ولهذا السبب نحتاج إلى مراقبة Candida auris عن كثب حيث يمكن بسهولة الخلط بينها وبين الحالات الأخرى.

وفي السنوات القليلة الماضية، تم تطوير اختبارات جديدة للمساعدة في التعرف على هذه الفطريات بدقة.

وتم الإبلاغ عن أول عدوى Candida auris في المملكة المتحدة في عام 2013. ومع ذلك، ربما كانت هناك حالات أخرى قبل ذلك - هناك دليل على أن بعض الحالات المبكرة تم التعرف عليها بشكل خاطئ على أنها خمائر غير مرتبطة.

وتمكنت المملكة المتحدة حتى الآن من وقف أي تفشي كبير، وكانت معظم الحالات محدودة في انتشارها.

وسافر معظم المرضى الذين أصيبوا بالمرض من Candida auris في المملكة المتحدة مؤخرا إلى أجزاء من العالم حيث يكون الفطر أكثر شيوعا أو ينتشر لفترة أطول.

ويُعتقد أن الأعداد المتزايدة من عدوى Candida auris مرتبطة جزئيا بوباء "كوفيد". وقد يحتاج الأشخاص الذين يصابون بمرض شديد من "كوفيد" إلى تهوية ميكانيكية وإقامة طويلة في وحدة العناية المركزة، وكلاهما من عوامل الخطر لاستعمار Candida auris والعدوى.

وسيستغرق الأمر بعض الوقت لمعرفة بالضبط كيف أثر الوباء على معدلات وأعداد العدوى الفطرية في جميع أنحاء العالم، ولكن هذه أسئلة مهمة للإجابة عليها للمساعدة في التنبؤ بكيفية تقلب حالات Candida auris في المستقبل.

وبالنسبة لمعظم الالتهابات الفطرية التي تهدد الحياة، فإن العلاج صعب ومحدود. لدينا عدد قليل فقط من الأدوية المضادة للفطريات لمحاربة هذه العدوى ، لذلك عندما يكون نوع ما مقاوما لواحد أو أكثر من هذه الأدوية، تكون خيارات العلاج محدودة للغاية. وتقاوم بعض عدوى Candida auris الأنواع الثلاثة من الأدوية المضادة للفطريات.

ويجب أن يظل اختصاصيو الرعاية الصحية يقظين تجاه هذه الفطريات المقاومة للأدوية. وبدون المراقبة الوثيقة والوعي المعزز لهذه العدوى، يمكننا أن نرى المزيد من الفاشيات والأمراض الخطيرة المرتبطة بـ Candida auris في المستقبل.

التقرير من إعداد ريبيكا أ دروموند، أستاذة مساعدة، علم المناعة والعلاج المناعي، جامعة برمنغهام.

المصدر: ساينس ألرت