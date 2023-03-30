دواء روسي فريد لعلاج آثار "كورونا" يجتاز بنجاح مرحلة الاختبارات السريرية الثالثة

أعلن المكتب الإعلامي للوكالة الفيدرالية للطب البيولوجي في روسيا، أن عقار "Leitragin" لمنع وعلاج عاصفة السيتوكين التي تفاقم مرض "كوفيد-19" اجتاز المرحلة 3 من الاختبارات السريرية.

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وقد أظهرت نتائج الاختبارات أن استخدام هذا الدواء يقلل بمقدار 1.5 مرة من فترة علاج المصابين بـ "كوفيد-19". وبالإضافة إلى ذلك لم تسجل أي آثار سلبية لدى المرضى الذين تناولوا الدواء "Leitragin، وهو ما يؤكد فائدته وعدم خطورته.

ويشير مصدر في الوكالة، إلى أن عاصفة السيتوكين تسبق ظهور متلازمة الضائقة التنفسية الحادة وقصور العديد من أعضاء الجسم واضطراب عملية تخثر الدم، هي تعتبر السبب الرئيسي للوفيات بسبب "كوفيد-19".

المصدر: فيستي . رو