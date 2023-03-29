استئصال كتلة كيسية بوزن 12 كيلو غرام من بطن مريضة في منطقة الجوف السعودية

نجح الأطباء باستئصال كتلة كيسية في المبيض الأيسر لمريضة في عقدها السادس، زاد قطرها عن 50 سنتيمتر، وبوزن 12 كيلو غراما، في مستشفى النساء والولادة والأطفال، بمنطقة الجوف السعودية.

ولجأ الفريق الطبي إلى عملية جراحية نوعية، وتم أُخذ عيّنات من صفاق البطن وإرسالها إلى قسم تحليل الأنسجة.

يشار إلى أن الشكوى المرضيّة كانت تتمثل بحدوث انتفاخ بالبطن منذ عامين، وبعد مراجعة عيادات السمنة، تم اكتشاف الكيس أثناء الفحوصات والتحاليل الروتينية.

المصدر: عاجل الإلكترونية