طبيب روسي يوضح لماذا الشخير يمكن أن يؤدي إلى جلطة دماغية

كشف الدكتور ألكساندر مياسنيكوف لماذا يمكن أن يكون الشخير نذير جلطة دماغية.



وأشار مياسنيكوف في برنامج تلفزيوني إلى أن الشخير هو علامة على اضطراب عملية التنفس أثناء النوم.

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ويقول: "انقطاع التنفس في أثناء النوم لا يعني الشخير فقط، لأن الشخص الذي لديه حنك رخو عندما ينام على ظهره ينغلق بسببه الممر الهوائي ولا يتمكن من التنفس، فيشخر عدة مرات ويتوقف".

ويضيف: الشخير عامل خطر قد يسبب تصلب الشرايين والجلطة الدماغية وداء السكري وارتفاع مستوى ضغط الدم والعجز الجنسي.

ويقول: "ارتفاع مستوى ضغط الدم محفوف بخطر الجلطة الدماغية والنوبات القلبية والقصور الكلوي. والأعضاء الرئيسية المستهدفة هي العيون وغيرها. كما يعاني القلب وتعاني الكلى وقد تحدث جلطة دماغية".

ويضيف: في هذه الحالة لا ينبغي أبدا تقديم مساعدة أولية للمصاب قبل وصول سيارة الإسعاف.

ويقول: "أول شيء يقوم به الأطباء هو إجراء تصوير مقطعي لتحديد ما إذا كانت الجلطة الدماغية نزفية أم تخثرية، وبعد ذلك تقدم له المساعة اللازمة لإنقاذ حياته".

المصدر: فيستي. رو