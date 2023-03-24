أكثر من 1.8 مليون بكتيريا مرتبطة بالإجهاض والتهابات الجهاز التنفسي قد تكون كامنة في ثلاجتك

أفاد الخبراء بأن هناك أكثر من 1.8 مليون وحدة بكتيريا كامنة في الثلاجة، وترتبط بها التهابات الجهاز التنفسي والبولي والتسمم الغذائي وحالات الإجهاض بين النساء الحوامل.

وأكثر الأماكن قذارة في الثلاجة هي أدراج الخضار واللحوم والأرفف حيث يتم حفظ منتجات الألبان.

وتتطور معظم البكتيريا المزدهرة في الثلاجات من الخضروات غير المغسولة أو التلوث المتبادل، لذلك يوصي الخبراء بتغطية جميع الأطعمة قبل وضعها في الداخل.

إقرأ المزيد

وتلاحظ وزارة الزراعة الأمريكية (USDA) أنه يجب وضع بقايا الطعام في حاويات محكمة الإغلاق لتجنب نمو البكتيريا ووضعها على الرفوف العلوية من الثلاجة.

وتحذر الوزارة من تخزين البيض في الباب وتوصي بالحتفاظ به في الكرتون وعلى الرف.

وقد تكون الثلاجة واحدة من الأماكن التي يتجاهل الناس تنظيفها غالبا، لكنها في الواقع تحتوي على بكتيريا تؤدي إلى الأمراض.

ووجدت الأبحاث السابقة أن هناك أكثر من 1200 وحدة بكتيريا تعيش في كل بوصة مربعة من الثلاجة.

وتعيش عائلتان مختلفتان من الميكروبات في ثلاجتك: البكتيريا المسببة للأمراض وبكتيريا التلف.

وتنتشر البكتيريا الممرضة في "منطقة الخطر" بين 40 و140 درجة فهرنهايت. وتسبب هذه المجموعة الأمراض التي تنتقل عن طريق الأغذية، ولكنها عادة لا تؤثر على طعم الطعام أو رائحته أو مظهره.

ويمكن أن تنمو بكتيريا التلف في درجات حرارة منخفضة، ويتم اكتشافها عندما يفسد الطعام.

وتعد الليستيريا بكتيريا ممرضة تؤثر بشكل أساسي على النساء الحوامل والأطفال وكبار السن.

وفي النساء الحوامل، يمكن أن يسبب مرض الليستريات الإجهاض وولادة جنين ميت والمرض الشديد أو وفاة الأطفال حديثي الولادة.

إقرأ المزيد

وتشمل أعراض العدوى الحمى وتيبس الرقبة والارتباك والضعف والقيء، ويسبقها أحيانا الإسهال.

ويمكن أن تتراوح فترة الحضانة من 3 إلى 70 يوما، وقد يستمر المرض لأيام أو أسابيع، اعتمادا على صحة الشخص قبل أن يستقر المرض.

ويمكن أن تعيش الليستريا على الأسطح الباردة وتتكاثر ببطء عند 24 درجة فهرنهايت.

ويمكن العثور على هذه البكتيريا القاتلة في جميع أنحاء الثلاجة، وتحديدا في أماكن تخزين اللحوم ومنتجات الألبان.

ووجدت دراسة أجريت في عام 2019، حيث أخذ العلماء خمس مسحات من مواقع مختلفة في 10 ثلاجات، أن 19 من 50 عينة تحتوي على بكتيريا أيروموناس والأمعائية المذرقية وكلبسيلا أوكسيتوكا.

وترتبط بكتيريا أيروموناس بالتهابات الجهاز الهضمي، التي تؤدي إلى الإسهال المائي والإسهال الزحاري أو الدموي.

ويمكن أن تسبب البكتيريا المعوية التهابات العظام والقلب، بينما ترتبط كلبسيلا أوكسيتوكا بعدوى شديدة تؤدي إلى الصدمة الإنتانية.

ومع ذلك، فإن الثلاجة ليست الملعب الوحيد للجراثيم، فهي تزدهر على أسطح المطبخ والإسفنج والخرق، وتعيش أكثر من 500 ألف وحدة بكتيريا في مصارف الماء المبتذل.

المصدر: ديلي ميل