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الطريق الرئيسي لانتقال الكوليرا

الصحة

الطريق الرئيسي لانتقال الكوليرا
Globallookpress Anas Alkharboutli/dpa
صورة تعبيرية
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أعلنت الدكتورة يوليا فوكينا أخصائية الأمراض الباطنية والقلب أن الطريق الرئيسي لانتقال الكوليرا هو الماء.

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وتشير الطبيبة في حديث لصحيفة "إزفيستيا" إلى أن البراز والفم يشكلان الآلية الرئيسية لانتقال الكوليرا.

وتقول: "الكوليرا- هي عدوى إسهالية حادة تسببها بكتيريا ضمة الكوليرا (Vibrio cholerae). وآلية الانتقال الرئيسية هي البراز والفم، وطريق الانتقال الرئيسي هو الماء".

وتضيف: الكوليرا مدرجة في قائمة الأمراض المعدية الخطيرة. وتسبب الكوليرا الإسهال الذي عواقبه جفاف الجسم وحتى الموت. وتستخدم في علاج الكوليرا قبل كل شيء المحاليل الملحية للوقاية ومنع جفاف الجسم وكذلك مضادات الحيوية.

وتقول: "منذ عام 2021 تتفاقم مشكلة الكوليرا في العالم، وأن الظروف الطبيعية والكوارث والعوامل الاقتصادية تزيد من تفاقمها. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية حوالي مليار إنسان في العالم معرضون لخطر الإصابة بالكوليرا".

ويذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت قبل فترة قصيرة أن خطر انتشار الكوليرا في أنحاء العالم "مرتفع جدا". وتشير إلى نقص في اللقاحات والأدوية اللازمة لعلاج المرض.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"

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