السعودية.. هيئة الغذاء والدواء تحذر من إجراء اعتاده كثيرون

حذرت هيئة الغذاء والدواء السعودية من إجراء اعتداه كثير من الناس عند تناول حبوب الدواء، دون مراجعة الطبيب.

ويلجأ كثير من المرضى إلى كسر حبة الدواء دون أن يستشيروا طبيبا أو صيدليا، وهو ما حذرت منه الهيئة.

وقدمت الهيئة في تدوينة على حسابها بـ"إنستغرام" عددا من النصائح التي يجب أخذها في الاعتبار قبل القيام بهذه الخطوة.

وقالت "بداية، يجب التأكد من وجود علامة فاصلة في منتصف الحبة، حيث تعكس المكان الذي تستطيع أن تكسر الحبة منه إلى نصفين متساويين، بما يضمن توزيع المادة الفعّالة في الدواء بشكل متساو".

وأضافت "في حال طلب منك الطبيب كسر الحبة، فاحرص على كسرها قبل الاستعمال مباشرة".

كما حذرت هيئة الغذاء والدواء السعودية من كسر جميع الحبوب ثم تخزينها، ما قد يؤثر ذلك على فاعلية وجودة الدواء.

وأكدت أنه من الضروري قراءة نشرة المعلومات على الدواء للتأكد من قابلية كسر الحبة من عدمها.

وأوضحت أن الأدوية سواء التي يمكن الحصول عليها بوصفة طبية أو من دون وصفة طبية، تتطلب اتخاذ الحيطة والحذر عند استخدامها.

المصدر: هيئة الغذاء والدواء السعودية