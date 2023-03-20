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تغيرات في اللسان قد تكشف السرطان

الصحة

تغيرات في اللسان قد تكشف السرطان
Globallookpress R. Tscherwitschke/CHROMORANGE
صورة تعبيرية
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أعلن الدكتور إيفان كاراسيف أخصائي الأورام أن ظهور طبقة بيضاء لزجة على اللسان قد يشير إلى الإصابة بالسرطان في الجهاز الهضمي.


ويشير الأخصائي في مقابلة مع موقع doctorpiter.ru إلى التغيرات التي تحصل في اللسان يمكن ان تكون علامة على ظهور مشكلات في الجهاز الهضمي.

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ووفقا له، اللسان هو بمثابة مرآة صحة الإنسان. تغير لون اللسان وبنيته يمكن أن يشير إلى أمراض المعدة.

يؤكد الطبيب على أن أمراض الجهاز الهضمي يمكن تشخيصها من حالة اللسان، بما فيها السرطان.

ويضيف، في هذه الحالة يتغطى اللسان بطبقة بيضاء كثيفة لزجة، كما قد يشعر الشخص بحرقة وزيادة في إفراز اللعاب. وعندما يعاني الشخص من التهاب المعدة المزمن، يتغطى اللسان بطبقة خفيفة أحيانا رمادية داكنة اللون، ويشعر بالألم بعد تناوله الطعام.

ويشير لون اللسان الأحمر الفاتح وظهور بقع رمادية إلى قرحة المعدة. ويصاحب هذا المرض أعراض مثل التهاب وحرقان في الفم وزيادة في إفراز اللعاب. كما يعاني الشخص من الزرقة (الازرقاق) عندما يتحول لون بشرته في بعض مناطق الجسم إلى اللون الارجواني.

ويضيف: ويتميز التهاب المعدة بظهور طبقة رمادية داكنة لزجة على اللسان يصاحبها جفاف الفم وحرقة وألم بعد تناول الطعام.

المصدر: نوفوستي

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