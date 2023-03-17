6 طرق يمكن بها للسندويشات "أن تهدد حياتنا"

يقول خبراء التغذية إن معظم السندويشات (الشطائر)، قد تكون "قنبلة موقوتة" في ما يتعلق بالصحة العامة.

ويشير الخبراء إلى أن السندويشات مليئة بالدهون غير الصحية والصوديوم والسكر والكربوهيدرات والكوليسترول، ما قد يتسبب في الإصابة بزيادة الوزن والسمنة.

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وقالت الدكتورة ليزا يونغ، أستاذة التغذية في جامعة نيويورك ومؤلفة كتاب The Portion Teller Plan، إنه مع ذلك ليست هناك ضرورة لاستبعاد السندويشات من نظامك الغذائي أو الاكتفاء بوجبة غداء خالية من النكهات اللذيذة.

وأضافت يونغ لصحيفة The Post: "لا تضحِّ بالنكهة في شطيرتك. بل جرب ان تستبدل اللحوم المصنعة بالديك الرومي أو الدجاج المشوي، وأضف بعض الحمص أو الأفوكادو للحصول على نكهة كريما لذيذة".

وفي ما يلي ست طرق، بحسب خبراء التغذية، يمكن أن تجعل الشطيرة تضر بصحتنا و"تقتلنا":

الخبز

الخبز، بالطبع، هو المكون الأساسي للشطيرة، ولكن ليست كل أنواع الخبز خيارات صحية، فالخبز الأبيض مصدر للسعرات الحرارية من الكربوهيدرات، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، فتنهار، وتضحي في حالة ركود في منتصف النهار.

وتقول يونغ: "من الأصح بكثير تناول الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة مثل القمح الكامل. وتحتوي الحبوب الكاملة على الألياف، ما يساعدك على الشعور بالشبع بالإضافة إلى توفير فوائد صحية أخرى مثل الحفاظ على استقرار نسبة السكر في الدم".

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الصوديوم

الصوديوم مساهم رئيسي في ارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية والسكتة الدماغية، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وهو موجود في العديد من السندويشات.

وبينما توجد كميات عالية من الصوديوم في اللحوم المصنعة مثل السلامي واللحم المقدد، يمكن أيضا أن تتسلل إلى شطيرتك البهارات والصلصات والخبز والجبن. لذا حاول اختيار صدور الدجاج الطازج أو الديك الرومي أو شرائح اللحم الطازجة لتقليل تناول الصوديوم.

الدهون المشبعة

توجد الدهون المشبعة في الجبن واللحوم، وهي مكونات رئيسية في العديد من السندويشات. وفي الواقع، تحتوي 79% من السندويشات على اللحوم الحمراء أو لحوم الدواجن أو لحوم الأسماك كمكون أساسي، وفقا للمكتبة الوطنية للطب.

وباستبدال الجبن بالطماطم والخس والمخللات ومكونات أخرى، واختيار اللحوم الطازجة الخالية من الدهون بدلا من اللحوم المصنعة، يمكنك تقليل كمية الدهون المشبعة في الساندويتش بشكل كبير.

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السكر

السكر المكرر موجود في العديد من الإضافات والتوابل التي يضعها الناس في شطائرهم، وربما تتم إضافته في إعداد الخبز أيضا.

وغالبا ما تحتوي صلصة "الباربكيو" والخردل بالعسل وغيرهما على كميات مذهلة من السكر، ما يضيف سعرات حرارية فارغة إلى الشطيرة.

وقالت يونغ: "ومن الأفضل أن تضيف التوابل باعتدال. الخردل أفضل من الكاتشب الذي يحتوي على سكر مضاف. ومع ذلك، يحتوي الخردل على نسبة عالية من الصوديوم، لذا استخدم ملعقة صغيرة بدلا من ملعقة كبيرة".

النترات

تتم إضافة النترات والنتريت إلى اللحوم المصنعة أثناء عملية معالجة اللحوم. ولكن النترات والنتريت في أمعائك "قد يخلقان مواد كيميائية مسرطنة ... يمكن أن تسهم في التسبب بالسرطان"، وفقا ليونغ.

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علاوة على ذلك، أضافت أن "اللحوم المصنعة تحتوي على الكثير من الصوديوم والمواد الحافظة"، ونصحت المستهلكين بتجنبها كلما أمكن ذلك.

حجم الحصة

حجم الحصة الغذائية مشكلة مستمرة في النظام الغذائي، والسندويشات ليست استثناء. ويحتوي متوسط شطيرة الديك الرومي منذ 20 عاما، في الولايات المتحدة، على نحو 320 سعرة حرارية، وفقا للمعهد القومي للقلب والرئة والدم.

واليوم، يمكن لساندويتش الديك الرومي المتوسط أن يقلب الموازين ليصل إلى 820 سعرة حرارية، يمكن أن تحرقها، لحسن الحظ، بركوب دراجة لمدة 90 دقيقة تقريبا.

المصدر: نيويرك بوست