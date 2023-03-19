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طبيبة روسية تكشف مخاطر الشامات الحمراء

الصحة

طبيبة روسية تكشف مخاطر الشامات الحمراء
Globallookpress Alessandra Sarti/imageBROKER.com
صورة تعبيرية
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أعلنت الدكتورة ماريا أفيتيسوفا، أخصائية الأمراض الجلدية والتجميل، أن الشامات الحمراء هي ورم حميد يسمى "ورم وعائي". ولكن هناك علامات تشير إلى تحوله إلى خبيث.

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وتقول الأخصائية: "يمكن أن يكون لمفهوم "الشامة الحمراء" معنى مختلف تماما بالنسبة للمريض والطبيب. لأن من الصعب دون إجراء الفحص والتنظير الجلدي تحديد ما إذا كانت الشامة الحمراء ورما حميدا أم خبيثا، وهل تتطلب متابعة دائمة أو يجب إجراء تحليل نسيجي".

وكشفت الخبيرة العلامات المقلقة التي يجب عند ظهورها استشارة الطبيب المختص فورا: تغير لون الشامة، عدم تماثلها، زيادة مساحتها وحجمها ، حدودها غير واضحة، نزفها، ظهور قشرة.

ووفقا لها هذه العلامات قد تشير إلى بداية عملية تحول الشامة الحمراء إلى ورم خبيث.

وتقول: "وحتى إذا لم تظهر هذه العلامات، ولكن الشامة تسبب للشخص إزعاجا نفسيا، فعليه استشارة الطبيب الأخصائي ".

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"

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