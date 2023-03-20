طبيبة عظام روسية تتحدث عن المهن التي تشكل خطورة على العمود الفقري

تحدثت طبيبة العظام والأخصائية في الطب الرياضي، يوليا طلماتشوفا، عن المهن التي تشكّل خطورة على العمود الفقري.

حسب الطبيبة، أخطر المهن هي تلك التي يتعرض فيها جسم الإنسان لاهتزازات دائمة، مثل مهنة سائقي الشاحنات الثقيلة أو المركبات الزراعية.

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وقالت: "لدى التعرض المستمر للاهتزاز قد تظهر جروح بسيطة في العمود الفقري حيث تُدمّر تدريجيا الأقراص الفقرية والأنسجة العظمية للفقرات وأغشية الأعصاب الشوكية والأوعية"، وأشارت إلى أن التهابا يظهر لاحقا مصحوبا بألم مزمن.

بالإضافة إلى ذلك، فإن العمل الذي يُكرر فيه الشخص حركات متشابهة، كما يفعل مثلا خبّاز الخط الآلي أو الخيّاطة، هو أيضا عمل خطير. وأوضحت الأخصائية أن تكرار الحركات يؤدي إلى خلل في العضلات، وبالتالي فإن الضغط على العمود الفقري يتوزع بشكل غير متساو، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى انحناء الظهر.

وعلاوة على ذلك، فإن الرسامين أو الخراطين أو السائقين أو أطباء الأسنان يبقون في وضع غير مريح لفترة طويلة، مما يؤدي إلى مشاكل في مناطق العمود الفقري التي تظل في وضع ثابت. ويعاني أولئك الذين يعملون في وضع الجلوس دائما من الضغط الزائد على الأقراص الفقرية، مما قد يسبّب في آخر المطاف ظهور الفتق.

فيما قال أخصائي جراحة العظام والكسور وأمراض المفاصل في مستشفى SM-Clinic، أندريه ليتشاغين، في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا" الروسية، أن الجنف - انحناء الظهر- قد يتسبب، في حال عدم الخضوع للعلاج، في حدوث خلل بالأعضاء والأنظمة الداخلية.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا