منتج يقلل من خطر الإصابة بالسرطان

أعلن الدكتور ألكسندر مياسنيكوف أن كبد سمك القد يقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

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ويشير مياسنيكوف في برنامج تلفزيوني إلى أن كبد سمك القد يحتوي على نسبة عالية من فيتامين D، الذي يعزز متانة العظام. وبالإضافة إلى ذلك أظهرت نتائج دراسات علمية أن فيتامين D يمكنه تقليل خطر نشوء الأورام الخبيثة.

ويقول: "يخفض فيتامين D خطر إصابة أعضاء الجسم بالأورام الخبيثة وكذلك خطر الإصابة بتصلب الشرايين".

وكان مياسنيكوف قد اشار إلى علامة غير واضحة تشير إلى الإصابة بسرطان الدم، وهي أن ارتفاع درجة حرارة الجسم إلى 38 درجة مئوية وأعلى وتستمر فترة طويلة مع الشعور بحالة صحية طبيعية يشير إلى الإصابة بسرطان الدم.

المصدر: لينتا. رو