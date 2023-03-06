السر يكمن خلف الكولاجين.. كيف تحافظ عليه؟

يعتبر الكولاجين أساس بنية الجلد المرنة الذي يملأ الفراغات بين الخلايا. أي يمكن إبطاء شيخوخة الجلد أو وقفها بوقف تدمير الكولاجين وزيادة إنتاجه.

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ويوضح أخصائيا الشيخوخة فلاديمير خافينسون وسفيتلانا تروفيموفا في برنامج تلفزيوني لماذا ينخفض إنتاج الكولاجين وكيف يمكن تجاوز ذلك.

وفقا لهما، لمنع تسارع شيخوخة الجلد يجب تذكر العوامل التي تؤثر في انخفاض إنتاج الكولاجين ومن بينها:-

- تأثير الشمس- تعتبر الأشعة فوق البنفسجية السبب الرئيس لسرطان الجلد. "اسوأ أشعة شمس هي من الساعة 11 صباحا وحتى الثالثة بعد الظهر".

- العامل الثاني هو glycoaging أو Glycation الذي يدمر الكولاجين "ينجم هذا عن زيادة استهلاك السكر" بحسب تروفيموفا.

- العامل الثالث هو الإجهاد، لأنه يؤدي إلى كبح وظيفة منظومة المناعة والغدد الصماء، ما يؤدي إلى تسارع عملية الشيخوخة.

- العامل الرابع - التدخين. والتدخين ليس فقط عاملا مسرطنا، بل مدمر للكولاجين أيضا.

- العامل الخامس نقص الفيتامينات والعناصر المعدنية في الجسم.

ووفقا لهما، التغذية الصحية هي مفتاح الجمال والشباب. لذلك يجب تناول المواد الغذائية المحتوية على الكولاجين الطبيعي والأحماض الأمينية الضرورية لتركيب الكولاجين في الجسم. كما أن للأسماك تأثيرا إيجابيا واضحا في البشرة.

المصدر: فيستي. رو