خبير تغذية روسي يسمي مواد غذائية تسبب شيخوخة الجلد والشعر

ذكر الأخصائي في التغذية الروسي ميخائيل غينزبورغ المواد الغذائية التي تسبب حتما الشيخوخة المبكرة للجلد والشعر.

فأشار في مقابلة مع قناة "موسكو 24 " التلفزيونية، إلى أن هناك، بادئ ذي بدء، أطعمة غنية بالسكر، بينها العسل والمربى.

وقال إن الحلويات لا تؤذي الشعر فحسب بل والجلد بشكل عام. وأوضح أن الجلد يشيخ بالدرجة الأولى.

إقرأ المزيد

وأضاف غينزبورغ أن المظهر الخارجي للإنسان يفسده الاستهلاك المفرط لزيت عباد الشمس والمرجرين. وقال "إن الجميع يعرفون أضرار المرجرين، ولكن لا يعلمون أن زيت عباد الشمس غير مفيد كذلك على الرغم أنه كان يعتبر دائما مادة غذائية جيدة. إلا أن زيت عباد الشمس يسود بشكل خطير في النظام الغذائي الروسي على زيت الزيتون وهذا الأمر سيء للغاية".

وأضاف قائلا إن اللحوم التي تعرضت للمعالجة العميقة تسهم كذلك في تطور الشيخوخة. وبينها السجق والنقانق بكل أنواعها". وأشار إلى أن الكثيرين يدرجون اللحم على تلك القائمة، قائلين إنه ضار ويسبب الشيخوخة، على عكس الأسماك".

ويفسد الشعر والجلد بسبب الأطعمة المالحة. وبينها الرنجة المملحة، شأنها شأن الماكريل المملح، مع العلم أن زيادة الملوحة ضارة بشكل عام حتى وفقا لمنطق الأطعمة الصحية، لذلك فإن الخضروات المملحة والخيار المخلل تسبّب الشيخوخة المبكرة للجلد وتزيد من سوء حالة الشعر.

وقال الأخصائي:"من أجل الحفاظ على الشباب، يجب تضمين النظام الغذائي للمرء أسماك البحر والتوت والفواكه والخضروات الملوّنة والتوابل الشرقية، مثل الكركم والثوم والزنجبيل. وستكون منتجات الألبان والكربوهيدرات المعقدة مفيدة أيضا، أي أن المنتج المثالي هو مزيج مع اللبن. وإذا أضفت المزيد من التوت إليه، فستحصل على "كوكتيل شِعري".

المصدر: لينتا. رو