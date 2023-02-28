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تحذير في مصر من منتج يباع في شهر رمضان يسبب أمراضا خطيرة

الصحة

تحذير في مصر من منتج يباع في شهر رمضان يسبب أمراضا خطيرة
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حذر استشاري التثقيف والإعلام الغذائي بالمعهد القومي للتغذية في مصر مجدي نزيه، من منتج شهير يباع خلال شهر رمضان في مصر يسبب أمراضا خطيرة.

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وقال ياميش إن "رمضان والمكسرات والفول السوداني واللب من أكثر الأغذية المليئة بالسموم الفطرية، خاصة خلال الفترة التي يتم عرضها قبل الشهر الكريم لأنها في الغالب مخزنة من العام الماضي".

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية: الملاحظ أن ياميش رمضان المخزن الناس اللي بتشتريه قبل بداية الشهر الكريم بيكون مكمكم ومزنخ وهذه علامة أنه يحمل سموما فطرية.

وتابع: على المواطن أن يعي بأن السموم الفطرية تصيب بالأمراض السرطانية خاصة سرطان الكبد وسرطان البروستاتا وسرطان الثدي وسرطان الغدة الدرقية.

المصدر: القاهرة 24

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