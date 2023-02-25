أطباء يوضحون تأثير الكحول في تطور مرض ألزهايمر

أعلن علماء جامعة ويك فوريست، أن تناول الكحول يسرع تطور مرض ألزهايمر

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وتشير مجلة Neurobiology of Disease، إلى أن علماء الأعصاب أثبتوا خلال التجربة أن تناول حتى كميات معتدلة من الكحول يمكن أن يسرع موت خلايا الدماغ ويزيد من عدد لويحات الأميلويد، التي هي بروتينات سامة في الدماغ.

ووفقا للباحثين، يزيد التخلي المفاجئ عن تناول الكحول من مستوى بيتا أميلويد، وهذا البروتين هو أحد المكونات الرئيسية للويحات الأميلويد التي تتراكم لدى المصابين بمرض ألزهايمر.

يذكر أن عائلة الممثل الأمريكي بروس ويليس أعلنت أن الأطباء شخصوا إصابته بالخرف الجبهي الصدغي، الذي يتطور دون أن يكون له علاج في الوقت الحاضر.

المصدر: لينتا. رو