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أمريكي يصاب بالعمى بسبب عدسة لاصقة

الصحة

أمريكي يصاب بالعمى بسبب عدسة لاصقة
Gettyimages.ru
صورة تعبيرية
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أعلن المواطن الأمريكي مايكل كرامهولتز، أن إحدى عينيه أصيبت بالعمى بعد أن نام مدة 40 دقيقة والعدسات اللاصقة في عينيه.

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وتشير LADBible، إلى أن هذا المواطن نام هذه الفترة القصيرة للاستراحة من العمل، وعندما استيقظ لاحظ احمرار عينيه، ولكنه لم يهتم بالأمر، لأنه يعاني دائما من التهاب الملتحمة. ولكن عندما ساءت الأمور قرر مراجعة طبيب العيون.

قال له الطبيب بعد أن فحصه: أنت مصاب بالتهاب القرنية الشوكميبي (Acanthamoeba keratitis)، وأن الطفيليات آكلة اللحوم بدأت بأكل العين.

أمريكي يصاب بالعمى بسبب عدسة لاصقة
mikekrumholz/Instagram
مايكل كرامهولتز

وقد أضطر مايكل إلى ترك الدراسة والعمل من أجل التركيز على علاج العين اليمنى التي أصيبت بالعمى. ويأمل أن يوافق الأطباء على إجراء عملية زرع القرنية، التي قد تؤدي إلى تحسن حالته. ولكن الأطباء حاليا ضد إجراء هذه العملية لأن جسمه قد يرفضها.

المصدر: gazeta.ru

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