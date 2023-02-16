 
مباشر

دراسة تكشف تأثير صوم رمضان أثناء الحمل على صحة الأطفال

الصحة

دراسة تكشف تأثير صوم رمضان أثناء الحمل على صحة الأطفال
Gettyimages.ru JGI/Jamie Grill
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/urpe

ارتبط الصيام أثناء الحمل بانخفاض الوزن عند الولادة، إلا أن هذا التأثير يمكن تعديله من خلال الترطيب الغذائي عقب أوقات الصيام.

وقد أجرت فابيان براديلا، الحاصلة على درجة الدكتوراه من يوهان غوتنبرغ في ماينتس بألمانيا، وزملاؤها مسحا على 326 مسلمة أنجبن أطفالهن في ماينتس.

وقدمت المشاركات الحوامل خلال شهر رمضان معلومات عن الصيام والتكوين الغذائي ومواعيد النوم.

إقرأ المزيد
كيف يؤثر الصيام المتقطع على مرضى الكبد الدهني غير الكحولي؟
كيف يؤثر الصيام المتقطع على مرضى الكبد الدهني غير الكحولي؟

ولاحظ الباحثون وجود ارتباط بين الصيام أثناء الحمل وانخفاض الوزن عند الولادة، وخاصة عند الصيام خلال الأشهر الثلاثة الأولى، والذي أظهر انخفاضا في الوزن بـ352.92 غ، عند المقارنة بأطفال الأمهات اللائي لم يصمن.

ولم تُلاحظ أي ارتباطات مباشرة للتكوين الغذائي أو النوم المتغير مع وزن الولادة. ومع ذلك، تم تعديل ارتباط الوزن بين الصيام والولادة من خلال التركيب الغذائي بعد ساعات الصيام، ولم يعد يُلاحظ الارتباط بالنسبة للنساء اللائي يتحولن إلى نظام غذائي غني بالدهون.

وقال الباحثون: "هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتقييم أدوار العناصر الغذائية الكلية المحددة والمجموعات الغذائية، بناء على التوصيات المحددة للخيارات الغذائية للمسلمات الحوامل الراغبات في الصيام خلال شهر رمضان. وهذا يشمل أيضا قياسات السعرات الحرارية المتناولة خلال شهر رمضان".

وتابعوا: "دراستنا تسلط الضوء على أن البحث في العادات والتقاليد الخاصة بالثقافة أمر محوري من أجل تعزيز بداية صحية في الحياة لجميع الأطفال".

وهذه هي الدراسة الأولى التي تتضمن معلومات عن النظام الغذائي للأمهات والنوم خلال شهر رمضان، وهناك حاجة إلى مزيد من البحث لتقييم أدوار المغذيات المحددة والمجموعات الغذائية.

نُشرت الدراسة مؤخرا في مجلة PLOS ONE.

المصدر: ميديكال إكسبريس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا