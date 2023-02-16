دراسة تكشف مخاطر تناول السكر الحر على صحة الدماغ!

توصلت دراسة إلى أن تناول الكثير من السكر يمكن أن يزيد من احتمالات إصابتك بسكتة دماغية بنسبة 10٪.

وسلط الباحثون الضوء على مخاطر "السكر الحر"، والذي يضاف بشكل أساسي إلى الطعام بدلا من أن يحدث بشكل طبيعي ويوجد في المنتجات بما في ذلك المشروبات الغازية والكعك.

وتم ربطه بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية في دراسة أجريت على أكثر من 110 آلاف شخص في المملكة المتحدة، تم تتبع صحتهم لمدة تسع سنوات في المتوسط.

وكان الأشخاص الذين تناولوا المزيد "السكر الحر" أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية أو الإصابة بأمراض القلب الإقفارية - وهي فئة من مشاكل القلب، بما في ذلك النوبات القلبية، التي تسببها جلطات الدم.

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ويحصل الشخص العادي في المملكة المتحدة على حوالي 12% من سعراته الحرارية اليومية من السكر الحر.

ولكن إذا زاد شخص ما هذا المدخول من السكر الحر بنسبة 5% - على سبيل المثال، عن طريق تناول قطعة صغيرة إضافية من الشوكولاتة في اليوم - بناء على نتائج الدراسة، فإن خطر الإصابة بسكتة دماغية سيرتفع بنسبة 10%.

وارتبط هذا المدخول الإضافي بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب الإقفارية بنسبة 6%.

وقال البروفيسور تيم كي، المعد المشارك للدراسة من قسم Nuffield للصحة السكانية في جامعة أكسفورد: "تشير هذه النتائج إلى أن السكر الحر بشكل عام، وليس المشروبات الغازية فقط، مرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية".

ونظرت الدراسة، التي نشرت في مجلة BMC Medicine، في الأشخاص في منتصف العمر من دراسة البنك الحيوي في المملكة المتحدة الذين سُئلوا عن استهلاكهم للطعام والشراب المعتاد على مدار 24 ساعة.

وتم تحليل هذه الاستبيانات، التي تم ملؤها مرتين على الأقل، لحساب استهلاك السكر الحر.

وتشير الدراسة إلى أن الأشخاص الذين استبدلوا 5% من سعراتهم الحرارية اليومية التي تأتي من السكر الحر بكمية مكافئة من السكر غير الحر من الفاكهة والخضروات، يمكن أن يقللوا من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 9%.

ويجب ألا يتناول البالغون أكثر من 30 غراما من السكر الحر يوميا، وهو ما يعادل تقريبا سبعة مكعبات سكر، وفقا لـ NHS.

المصدر: ديلي ميل