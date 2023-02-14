شاهدت كيف أصبحت.. بريطانية تفقد أكثر من 100 كغ في 18 شهرا (فيديو)

نجحت أمّ بريطانية في إحداث تحول جذري في مظهرها، حيث خسرت أكثر من 100 كيلوغرام من وزنها، بتخليها عن الوجبات الضارة والتزامها بنظام غذائي صارم.

وعانت سيمون روبرتسون 32 سنة من براندون وست سوفولك في بريطانيا، من السمنة المفرطة بعد حملها مرتين، حتى وصل وزنها إلى أكثر من 177 كيلوغراماً، مما جعلها تجد صعوبة في الحركة.

وجرّاء معاناتها المستمرة قررت السيدة البريطانية تغيير أسلوب حياتها، خصوصا بعدما أخبرها الأطباء أنها قد تفارق الحياة بسبب وزنها الزائد الذي أثر بشكل كبير على كبدها.

وفي غضون 18 شهرا فقط، تمكنت سيمون من إنقاص وزنها بشكل مدهش، عن طريق الاستغناء عن الكربوهيدرات والأطعمة المصنعة واستبدالها باللحوم الخالية من الدهون والكثير من الخضروات الطازجة.

وتقول أم الطفلين أنها أصبحت "منعزلة" بعد الحمل، مما أدى إلى تحولها إلى الوجبات الخفيفة من أجل الراحة.

وأضافت سيمون: "في الواقع.. لا أصدق الفرق الذي أحدثته في حياتي.. اعتقدت أنني سأموت ولكن الأطباء مندهشون لأن الفحوصات تظهر أن الكبد قد عاد إلى حد كبير إلى صحته الكاملة".

وأكدت أنها لقد جربت اتباع نظام غذائي لسنوات ولم يحالفها الحظ، مشيرة إلى أنها وصلت إلى قناعة بأنه من الصروري أن تلتزم بنظام غذائي هذه المرة من أجل أطفالها وزوجها.

وكافحت السيدة البريطانية وبلغت غايتها وتخلصت من 100 كغ، حيث أوضحت أن بعض أفراد عائلتها لم يتمكنوا من التعرف عليها.

المصدر: وسائل إعلام بريطانية