خبيرة تغذية تكشف الخطأ الرئيسي في النظام الغذائي لكبار السن

أعلنت الدكتورة يلينا سولوماتينا خبيرة التغذية الروسية أن النظام الغذائي الرتيب هو الخطأ الرئيسي في النظام الغذائي لكبار السن.

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وتشير الخبيرة، إلى أن الجسم قد يعاني من نقص بعض المواد المفيدة، عند تناول نفس المواد الغذائية يوميا. لذلك يجب تنويع المواد الغذائية التي نتناولها.

ووفقا لها، يجب أن تحتوي المواد الغذائية على نسبة عالية من البروتين والدهون والكربوهيدرات.

وتضيف: أفضل مصدر للكربوهيدرات من أجل الحصول على الطاقة اللازمة الخضروات والفواكه وخبز القمحة الكاملة.

وتقول: "يجب كل يوم تغيير الأطعمة في النظام الغذائي، أي يجب أن نتناول اليوم شيئا وغدا شيئا آخر. كما أن من الأفضل إذا أكلنا أطعمة معينة في الصباح، أن نتناول غيرها في العشاء".

وتضيف الخبيرة: على كبار السن إضافة الجبن والبازلاء والعدس والحمص ولحم الدجاج إلى نظامهم الغذائي. كما يجب تناول الدهون المفيدة التي تؤثر في عمل الهرمونات. كما يمكن إضافة البيض ولحم الأرنب والديك الرومي إلى النظام الغذائي.

وكانت سولوماتينا قد أعلنت في شهر يناير الماضي، أن لحم الديك الرومي، هو الأفضل للجهاز العصبي لدى كبار السن، لأنه غني بفيتامينات المجموعة В، التي يسبب نقصها الدوار وعدم الثبات في المشي.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"