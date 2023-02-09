سرطان نادر يجعل رجلا أمريكيا يتحدث بلهجة إيرلندية فجأة!

تسبب شكل نادر من سرطان البروستات في قيام رجل في الخمسينيات من العمر بالتحدث فجأة بلهجة بدت بشكل ملحوظ مثل brogue الإيرلندي - تغيير صارخ بقي معه طوال حياته.

وفي الأدبيات الطبية، لا يوجد سوى تقريرين آخرين عن السرطانات التي تسبب متلازمة اللكنة الأجنبية (FAS). وهذه هي الحالة الأولى المرتبطة بسرطان البروستات على وجه التحديد.

وتعرف FAS بأنها اضطراب في الكلام غير عادي يمكن أن يتسبب في تحدث الفرد فجأة بلهجة "أجنبية" دون سبب معروف، مع تغير النطق بطرق تشبه - بشكل سطحي على الأقل - إيقاع لهجة أو لغة أخرى.

وترتبط المتلازمة بشكل شائع بالسكتات الدماغية أو إصابات الدماغ الرضحية. وأشهر حالة، على سبيل المثال، كانت لامرأة نرويجية عام 1941، أصيبت في رأسها أثناء قصف أوسلو. وبعد بضعة أشهر، بدأت تتحدث بما بدا وكأنه لهجة ألمانية.

وظهر مثال أحدث على الأخبار منذ بضع سنوات فقط، حيث استيقظت امرأة من ولاية أريزونا تتحدث مثل "ماري بوبينز". في حالتها، لم يكن السبب واضحا. والحالات التي ترتبط بشكل قاطع بأورام من نوع ما أقل شيوعا. وفي الواقع، لا يوجد سوى مثالين آخرين مدرجين في الأدبيات.

ووفقا لدراسة حالة نُشرت في عام 2008، بدأت امرأة في الستينيات من عمرها تتحدث بلهجة مختلفة غير محددة بعد انتشار سرطان الثدي في دماغها.

وفي حالة مماثلة، بدأت امرأة إيطالية في الخمسينيات من عمرها مصابة بورم في المخ تتحدث بإيقاع ولحن مختلفين.

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وعلى الرغم من الاهتمام بالقصص حيث يطور الناس فجأة لهجات أجنبية معينة، فإن معظم حالات FAS هي تغييرات عامة في إنتاج الكلام لا يمكن ربطها بسهولة بأي منطقة جغرافية محددة.

وتعد الحالة الأخيرة لرجل من الولايات المتحدة تم تشخيص إصابته بسرطان البروستات مثالا نادرا على تغيير في الصوت يشبه إلى حد كبير لهجة يمكن التعرف عليها. ومن الواضح أنه لم يكن من أصل إيرلندي ولم يذهب أبدا إلى إيرلندا. ومع ذلك، بعد 20 شهرا فقط من تشخيص إصابته بسرطان البروستات النقيلي الحساس للهرمونات، بدأ في التحدث مع أحد الإيرلنديين الجنوبيين.

وعلى عكس تقارير الحالة السابقة، لم يكن لدى هذا المريض في البداية أي أورام يمكن ملاحظتها في دماغه، على الرغم من ظهور بعضها مع تقدم مرضه.

وبالنظر إلى التوقيت، يشتبه الأطباء في أن متلازمة FAS للمريض كانت نتيجة اضطراب عصبي نادر الحدوث (PND). ويحدث PND عندما تؤدي السرطانات الموجودة خارج الدماغ إلى استجابة مناعية يمكن أن تؤثر على الجهاز العصبي من بعيد.

وعلى الرغم من العلاج الكيميائي والإشعاعي، استمر سرطان المريض في التقدم بسرعة، وشل جسده تدريجيا، وللأسف، أنهى حياته في النهاية. وحافظ الرجل على لهجته الإيرلندية حتى النهاية.

وكتب معدو دراسة الحالة: "يسلط هذا العرض التقديمي غير المعتاد الضوء على أهمية الأدبيات الإضافية المتعلقة بمتلازمة FAS والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة المرتبطة بسرطان البروستات لتحسين فهم الروابط بين هذه المتلازمات النادرة والمسار السريري".

ونُشرت الدراسة في مجلة BMJ Case Reports.

المصدر: ساينس ألرت