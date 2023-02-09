العلماء الروس يحصلون على مواد جديدة قد تشكل أساسا لدواء ضد السكري

قام العلماء الروس بتخليق مركّبات جديدة يمكن أن تشكّل أساسا محتملا لأدوية جديدة ضد مرض السكري.

صرح بذلك ناطق باسم وزارة العلوم الروسية في حديث أدلى به يوم 7 فبراير لوكالة "نوفوستي" الروسية وقال: "يعتبر الحد من امتصاص الجلوكوز أحد الطرق الفعالة لتأخير الدرجات القصوى لمرض السكري من النوع الثاني. والبروتينات والإنزيمات الرئيسية المشاركة في هضم الكربوهيدرات في جسم الإنسان هي ألفا جلوكوزيداز وألفا أميليز. ويمكن أن يؤدي كبح نشاطها إلى إبطاء امتصاص الجلوكوز والتقليل من مستواه في الدم بعد تناول الطعام.

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في الأعوام الأخيرة، كانت البحوث العلمية ترمي إلى إيجاد مثبطات جديدة آمنة وفعالة لكلا الإنزيمين، سواء بين المركّبات العضوية الطبيعية أو الاصطناعية من أنواع مختلفة.

واقترح الباحثون في جامعة "تيومين" الحكومية في غرب سيبيريا على زملائهم من علماء الأحياء في المركز الوطني للتكنولوجيا الحيوية في كازاخستان مشتقات جديدة لما يسمى بأحادي أكسيد وثياديازول للبحث البيولوجي. وأظهرت بعض المركّبات الجاهزة درجة أعلى من الارتباط ببروتينات "مستهدَفة" مختارة، مقارنة بالأدوية المعروفة المضادة لمرض السكري.

قالت، إيرينا بالامارشوك، طالبة الدراسات العليا في معهد الكيمياء بجامعة "تيومين" الحكومية إن الفحص البيولوجي لـ12 مركّبا جديدا أظهر احتمالات عالية لإجراء مزيد من الدراسات المعمقة بهدف استخدامها في المستقبل كأدوية محتملة مضادة لمرض السكري، وذلك بناء على حسابات قام بها جهاز الكمبيوتر وعلى نتائج التجارب البيولوجية الأولية في المختبر.

ويعتقد مؤلفو الدراسة التي أجريت بدعم من منحة مالية قدمتها مؤسسة العلوم الروسية، أن المركّبات التي تم الحصول عليها قد تكون واعدة أكثر من الأدوية المضادة لمرض السكري المستخدمة حاليا في الممارسة الطبية.

وقال الأستاذ في قسم الكيمياء العضوية والبيئية بجامعة "تيومين" الحكومية إيفان كولاكوف:"نخطط في المستقبل القريب، لإجراء المزيد من التجارب البيولوجية للمركّبات المذكورة على حيوانات مختبرية لتحديد وتأكيد نشاطها الإيجابي المضاد لمرض السكري، وبعد ذلك سيتم تقييم احتمالات إجراء المزيد من الاختبارات قبل السريرية".

المصدر: نوفوستي