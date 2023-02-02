عقار لعلاج السكري يظهر قدرة على تقليل الأحداث القلبية الوعائية لدى الرجال أكثر من النساء

درس باحثون فئتين من أدوية لعلاج مرض السكري من النوع الثاني، ووجدوا أن إحدى الفئتين مرتبط بها انخفاض أكبر في النوبات القلبية الوعائية العكسية الرئيسية لدى الرجال مقارنة بالنساء.

وتتمثل فئتا الأدوية في مثبطات إس جي إل تي 2 (SGLT2 أو SGLT2i) التي تُسمى أيضا الغليفلوزينات، وناهضات مستقبل الببتيد الشبيه بالجلوكاجون-1 (GLP-1RA). وكلتا الفئتين من الأدوية تقلل من الأحداث القلبية الوعائية العكسية الكبرى لدى الأشخاص المصابين بالـ T2D.

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وعلى الرغم من أن النساء المصابات بالسكري من النوع الثاني معرضات بشكل أكبر للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وفشل القلب مقارنة بالرجال المصابين بنفس النوع من داء السكري، إلا أن طرق علاج أمراض القلب والأوعية الدموية الناجمة عن مرض السكري تظل كما هي بين الجنسين.

وعلى هذا النحو، شرع فريق الباحثين في معهد موناش للعلوم الصيدلانية (MIPS) في إجراء مقارنة مباشرة والإبلاغ عن التأثيرات الخاصة بالجنس لـ SGLT2i مع GLP-1RAs على الأحداث القلبية الوعائية العكسية الرئيسية لدى الرجال والنساء، مع مزيد من تحليلات المجموعات الفرعية بناء على العمر وتاريخ قصور القلب.

وشملت الدراسة، التي نُشرت في مجلة The Lancet Regional Health نحو 8026 رجلا وامرأة من أستراليا يعانون من مرض السكري من النوع الثاني (بمتوسط عمر 30 عاما)، خرجوا من مستشفى فيكتوريا بين 1 يوليو 2013 و1 يوليو 2017، واستخدموا SGLT2i أو GLP-1RA خلال 60 يوما عقب الخروج من المستشفى.

وفي فترة متابعة متوسطة قدرها 756 يوما، أدى التعرض لـ SGLT2i إلى تقليل مخاطر الأحداث القلبية الوعائية العكسية الرئيسية، مثل قصور القلب والسكتة الدماغية، إلى حد أكبر لدى الرجال من جميع الأعمار مع مرض السكري من النوع الثاني مقارنة بالنساء في نفس الفئة العمرية.

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بشكل عام، كان لدى الرجال الذين استخدموا SGLT2i معدل انخفاض بنسبة 22% في الأحداث القلبية الوعائية الضائرة الرئيسية مقارنة بالرجال الذين استخدموا GLP-1RA، بينما لم يكن هناك فرق كبير بين SGLT2i وGLP-1RAs في النساء للتأثيرعلى الأحداث القلبية الوعائية الضائرة الرئيسية.

وأظهر الفريق أيضا لأول مرة أن SGLT2i، في مقارنة مع GLP-1RA، يقلل من معدلات القلب والأوعية الدموية الرئيسية لدى كل من الرجال والنساء الأكبر سنا (65 عاما) مع مرض السكري من النوع الثاني، لدى الرجال الذين لديهم تاريخ من قصور القلب، وفي النساء المصابات بمرض تصلب الشرايين الأساسي للقلب والأوعية الدموية.

وقالت مؤلفة الدراسة الأولى، الدكتورة أبيبري شارما، إن التباين الواضح بين الفوائد النسبية لـSGLT2i مقابل GLP-1RA في الرجال والنساء في مرض السكري من النوع الثاني يستدعي مزيدا من التحقيق.

وأضافت: "تظل توصيات العلاج لأمراض القلب والأوعية الدموية المرتبطة بمرض السكري من النوع الثاني وفشل القلب كما هي عند الرجال والنساء على الرغم من الاختلافات المعروفة بين الجنسين في تطور هذه الأمراض وأعراضها. تشير تحليلاتنا إلى أن هذه الفئات الأحدث من العلاجات الخافضة للجلوكوز يمكن في الواقع أن تمارس بشكل أفضل الآثار حسب العمر والجنس، وهو شيء نعتقد أنه يحتاج إلى مزيد من الاستكشاف".

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وأشارت المؤلفة المشاركة في الدراسة، البروفيسورة ريبيكا ريتشي إلى أنه قد يكون هناك عدد من الأسباب التي تجعل النساء المصابات بمرض السكري من النوع الثاني أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وفشل القلب من الرجال الذين يعانون من مرض السكري من النوع الثاني.

وتابعت: "عادة ما تعاني النساء المصابات بمرض السكري من النوع الثاني من مقاومة أكبر للإنسولين، واختلال وظيفي في بطانة الأوعية الدموية، والالتهاب، والسمنة البطنية، ومؤشر كتلة الجسم، ومستويات الجلوكوز والكوليسترول في الدم مقارنة بالرجال الذين يعانون من السكري من النوع الثاني. بالإضافة إلى ذلك، تشير الزيادات في أمراض القلب والأوعية الدموية وخطر الإصابة بفشل القلب لدى النساء بعد انقطاع الطمث إلى وجود عنصر متكامل"

واختتمت البروفيسورة ريتشي قولها: "نأمل أن تؤدي نتائج هذه الدراسة السكانية الكبيرة إلى الغوص بشكل أعمق في توصيات العلاج الدوائي الأكثر فاعلية بناءً على عوامل تشمل الجنس والعمر وتاريخ قصور القلب".

المصدر: ميديكال إكسبريس