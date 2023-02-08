عامل غير واضح يثير مرضا مستعصيا

أعلن الدكتور أندريه بروديوس أخصائي أمراض المناعة، أن الهربس يزيد من خطر تطور مرض الزهايمر.

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ويشير الأخصائي في برنامج تلفزيوني، إلى أن الهربس يزيد من خطر الإصابة بهذا المرض غير القابل للشفاء.

ووفقا له، يحمل حوالي 97 بالمئة من سكان الأرض الفيروس المسبب للهربس. وعادة لا تظهر أعراض هذا المرض، ولكن على خلفية ضعف منظومة المناعة يمكن أن يظهر على الشفاه ومناطق أخرى من الجسم على شكل طفح جلدي. مؤكدا على أنه لا يمكن الشفاء من الهربس بصورة تامة.

ويدعو الأخصائي الأشخاص الذين يصابون بالهربس بين فترة وأخرى السيطرة عليه باستخدام الأدوية.

ويقول محذرا: "كلما يتقدم الشخص في العمر، تزاد أهمية هذا التحكم. لماذا؟ لأنه اتضح: كلما زاد نشاط الهربس مع تقدم العمر، ظهر مرض الزهايمر بشكل أسرع ".

المصدر: لينتا. رو