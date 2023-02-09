مختبر روسي يطوّر تكنولوجيا تساعد الطبيب في فهم الصم والبكم

اخترع مختبر الكلام والوسائط المتعددة المهام التابع لمركز بطرسبرغ الفيدرالي للبحوث العلمية لدى أكاديمية العلوم الروسية تكنولوجيا تسمح للأطباء بفهم الصم والبكم.

وتقوم التكنولوجيا على مبدأ المترجم من اللغات الأجنبية حيث تلتقط كاميرا الفيديو لغة الإشارات وتتعرف عليها، ثم يتم عرض نسخة نصية لما قاله الشخص على الشاشة.

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يجري العمل في الوقت الحقيقي. ومن الممكن نطق كلمات النص، كما يمكنك استخدام عدة أصوات لهذا الغرض.

وحسب وكالة " تاس" الروسية ، فإن إحدى الصعوبات التي واجهها العلماء في تطوير مثل هذا المترجم تكمن في أن لغة الإشارات يمكن أن تستخدم أيضا لهجات مختلفة، كما هو الحال في اللغة الروسية العادية، أو تستخدم كلمات غير أدبية. كما يمكن أن تختلف الإيماءات بين الرجال والنساء والأشخاص من مختلف الأعمار ومن مناطق مختلفة.

مع ذلك، فقد تم تحقيق دقة الترجمة بنسبة عالية بلغت 90٪.

ولم يتضح بعد كيف سيصل البرنامج الجديد إلى الأطباء. بينما جاء طلب وضع البرنامج من منظمة متخصصة في إعادة تأهيل الصم، لأن التخطيط لزيارة عيادة الطبيب مع مترجم لغة الإشارات قد يكون أحيانا أمرا صعبا بسبب ارتفاع الطلب على هذا النوع من العمل ونقص المتخصصين.

وحسب منظمة الصحة العالمية، فإن أكثر من 5٪ من سكان العالم يعانون من الصمم الجزئي أو الكامل، بما في ذلك 34 مليون طفل.

المصدر: تاس