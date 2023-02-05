القلب السري لساعة "راكيتا" الروسية

أطلق معمل "بترودفوريتس" الروسي للساعات بضواحي بطرسبورغ نموذجا ميكانيكيا مذهّبا جديدا لساعة "راكيتا" (الصاروخ) الأسطورية.

والقلب السري لساعة "راكيتا" raketa عبارة عن آلة أكثر تعقيدا تصنع من سبيكة سوفيتية سرية. ولم يسمح لأي أحد بدخول الورشة التي ينتج فيها هذا النوع من الساعات. وقلة من الناس في العالم يمكنهم الوصول إلى سر إنتاج دوامة توازنها.

وتنتج آلية الساعة من قطع الغيار الروسية بنسبة 100%، ما يمنح الساعة صوتا فريدا لا يمكن الخلط بينه وبين أصوات الساعات السويسرية الكلاسيكية.

يذكر أن "راكيتا" هي واحدة من ماركات الساعات النادرة في العالم وتتميز بدقات مميزة خاصة، وقام مهندسو المصنع بدمج أفضل ما في الحقبة السوفيتية مع تكنولوجيا حديثة لخلق حركة موثوقة ومزخرفة تجسّد النمط الروسي.

وفي حقيقة الأمر فإن صوتها فريد من نوعه. وتم تطوير آلية الساعة "الصاروخ" بالكامل من قبل المهندسين الروس، الذين غالبا ما استخدموا حلولا هندسية أصيلة تختلف عن تلك التي تستخدم في الماركات السويسرية. وحتى اللولب، بصفته الجزء الأساسي والأكثر تعقيدا في الآلية، مصنوع من سبيكة سوفيتية سرية. واذا كانت تقلباته أكثر أو أقل من 18.000 مرة في الساعة، فستكون الساعة أسرع أو أبطأ.

جدير بالذكر أن "راكيتا" هي علامة تجارية امتلكها أقدم المعامل الروسية في الاتحاد السوفيتي وأنتجت الساعات الذهبية والمذهبة ومن ضمنها ما انتج بناء على طلب شخصي.

وساعة "راكيتا" التي أنتجها معمل "بترودفوريتس" صدرت إلى 30 بلدا.

المصدر: ويكيبيديا. رو