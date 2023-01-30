علامات خفية على أظافرك قد تعني أنك مصاب بـ"قاتل صامت"

السكري هو حالة شائعة تسبب مشاكل في مستويات السكر في الدم. وفي الغالب، يوصف المرض بـ"القاتل الصامت"، نظرا لأن الكثير ممن يصابون به لا يُطهرون أي أعراض.

وهناك أعراض رئيسية لداء السكري يمكن ملاحظتها في كلا النوعين من المرض (النوع الأول والنوع الثاني)، والتي تشمل، الشعور بالعطش، والتبول بشكل متكرر أكثر من المعتاد، خاصة في الليل، والشعور بالتعب الشديد وفقدان الوزن وفقدان كتلة العضلات.

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ويقول الخبراء إن هناك بعض العلامات التي يظهرها مرض السكري، يمكن ملاحظتها في اليدين، وبشكل خاص في الأظافر.

وتقول الدكتورة سارة وايت، المديرة السريرية المساعدة من Bupa Health Clinics، إنه يمكن ملاحظة علامات تحذيرية للمرض على الأظافر.

وحذرت الدكتورة وايت من أن التغييرات التي تطرأ على الأظافر يمكن أن تكون علامة على ضعف السيطرة على مرض السكري، ومن دون التدخل المبكر، قد يكون من المحتمل حدوث مزيد من المضاعفات الصحية.

الاصفرار

تظهر الأبحاث أن مرض السكري يمكن أن يؤثر على البروتينات في الأظافر، بسبب زيادة معدل عملية تسمى الارتباط بالجليكوزيل.

وأوضحت الدكتورة وايت أن هذه العملية من المفترض أن تكون سببا في اصفرار الأظافر.

وقالت: "إذا تغير لون أظافرك، فقد يعني ذلك أنك تعاني من ارتفاع نسبة السكر في الدم، أو ضعف السيطرة على مرض السكري لبعض الوقت".

الالتهابات الفطرية

قالت الدكتورة وايت إن التهابات الأظافر الفطرية شائعة أيضا لدى مرضى السكري.

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وشرحت أن ذلك يحدث "لأن زيادة مستويات الجلوكوز يمكن أن تسبب تلفا تدريجيا للأعصاب والأوعية الدموية. مع ضعف إمدادات الدم وارتفاع مستويات الجلوكوز، من المرجح أن تنتشر العدوى الفطرية".

وتابعت الخبيرة: "ارتفاع مستويات الجلوكوز يعني أيضا أن أي بكتيريا حول القدم يمكن أن تتطور إلى عدوى بسرعة أكبر".

بظانة الأظافر المنتفخة

قالت الدكتورة وايت إن مرضى السكري يجب أن يفحصوا بطانة الظفر، حيث يمكن أن تظهر عليها في كثير من الأحيان علامات العدوى.

وتوضح الطبيبة إن البطانة يمكن أن تكون منتفخة وحمراء وقد تشعر بألم في قاعدة الظفر أو في القدمين. وأشارت إلى أنه إذا تكررت هذه الحالة فيجب إجراء فحص لمستويات السكر في الدم وطلب المشورة الطبية.

أظافر رقيقة

وأوضحت الدكتورة وايت أن بعض أعصاب الجسم الأطول تنتقل من دماغك إلى أصابع قدميك، لذلك إذا كان لديك تلف في الأعصاب، فقد يكون لديك شعور أقل في قدميك.

ومن المحتمل أن يزيد هذا من خطر تعرضك لصدمة القدم، حيث تدخل الأشياء عن طريق الخطأ وتتلف أظافرك.

وشرحت: "عندما تنخفض الدورة الدموية حول قدميك، يمكن أن يؤدي ذلك إلى أن تصبح أظافرك رقيقة وأكثر عرضة للتشقق أو الكسر. وعندما يتضرر الظفر، يكون أكثر عرضة للالتهابات من الأوساخ أو الرطوبة".

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أظافر سميكة

قالت الدكتورة وايت إن الالتهابات الفطرية يمكن أن تتسبب في أن تصبح أظافرك أكثر سمكا وهشاشة في النهاية.

وإذا وصل الظفر إلى هذه المرحلة، فهو أكثر عرضة لأن يصبح حادا ويتكسر ويتسبب في تلف أصابع القدم الأخرى. ويمكن أن تتحول هذه التغييرات في الأظافر إلى قرحة في القدم.

وأضافت الدكتورة وايت أنه بمجرد تشخيص مرض السكري، فإن اكتشاف علامات تلف الأعصاب أو مشاكل الدورة الدموية في وقت مبكر أمر أساسي لتجنب المضاعفات مثل الإصابة بالقرحة أو الالتهابات، وفي أسوأ الحالات، البتر.

وقالت إن أي شخص مصاب بداء السكري يجب أن يعتاد على فحص أقدامه وأظافره كل يوم، حتى لو كان يشعر بصحة جيدة.

المصدر: ذي صن