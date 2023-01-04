دراسة جديدة تثبت قدرة المصاب على التعافي من مرض السكري من النوع الثاني

بعد أن عاشت مع مرض السكري من النوع الثاني عقدا من الزمان، اعتادت آن جيوجيجان على الشعور بالإرهاق طوال الوقت، وتكافح مع وزنها وتفشل في السيطرة على مستويات السكر في دمها.

وتقول آن، 70 عاما، من ساوثبورت، ميرسيسايد: "كانت رؤيتي أيضا ضبابية، وهو ما كان مقلقا، لكنني لم أعتقد أن الأمور ستتغير أبدا".

ومع ذلك، في غضون ثلاثة أشهر فقط، خفضت مستويات السكر في الدم بمقدار الثلث، وهي أخف وزنا مما كانت عليه منذ 20 عاما وتشعر بمزيد من الوضوح والحيوية والإيجابية. وما قد يفاجئ الكثير من الناس هو أن هذا لا يرجع إلى أي دواء جديد ولكن إلى تغييرات بسيطة في نظام الأكل الخاص بها - على وجه الخصوص، فقدان الوزن باتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات.

ويقول طبيبها العام، الدكتور ديفيد أونوين، الذي كان رائدا في نهج خفض الكربوهيدرات لعلاج مرض السكري من النوع 2 في ممارسته في ساوثبورت منذ عام 2013: "إنقاص الوزن من خلال اتباع نظام منخفض الكربوهيدرات لا يمكن أن يحسن السيطرة على مرض السكري فحسب، بل أيضا متوسط العمر المتوقع".

ويقدر أن آن أضافت خمس سنوات على الأقل إلى حياتها، وذلك بفضل نجاحها في خطة خفض الكربوهيدرات.

ويُظهر البحث الرائد، الذي نُشر في مجلة BMJ Nutrition، أن مرضى السكري من النوع 2 الذين يتحولون إلى نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات يمكن أن يحسنوا بشكل كبير مستويات السكر في الدم ونوعية الحياة ومتوسط العمر المتوقع.

ولكن الأهم من ذلك، أن هذا كان ممكنا لأشخاص مثل آن، الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2 على المدى الطويل - وهو نوع المرضى الذين افترض العديد من المهنيين الصحيين أنهم لن يتحسنوا سواء من خلال الأدوية (التي من شأنها السيطرة على المرض فقط) أو تغيير نمط الحياة .

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وفي الدراسة الجديدة، كان أكثر من 60% من 186 مشاركا يعانون من مرض السكري من النوع 2 طويل الأمد - أي لمدة ست سنوات أو أكثر - وحسن 97% حالتهم باتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات، مع قدرة العديد منهم على تقليل أدويتهم لأن مستويات السكر في الدم كانت تحت سيطرة أفضل (تحسين مستويات السكر في الدم مفيد للصحة على المدى الطويل).

ويقول الدكتور أونوين، أحد معدي البحث: "تُظهر هذه الدراسة أن هناك أملا كبيرا لكل شخص تقريبا مصاب بمرض السكري من النوع 2، سواء تم تشخيصهم مؤخرا أو، مثل آن، يعانون من مرض السكري على المدى الطويل".

ويقول المبدأ الكامن وراء انخفاض الكربوهيدرات إن تناول كمية أقل من الكربوهيدرات - أقل من 130 غراما في اليوم - يمكن أن يساعد في استقرار مستويات السكر في الدم، لذلك يحتاج الجسم إلى إنتاج كمية أقل من الأنسولين، وبحثا عن الطاقة، يتم تشجيع الجسم بدلا من ذلك على حرق الدهون.

ولفهم أي المرضى يمكن أن يساعدهم نظام خفض الكربوهيدرات بشكل أفضل، تضمنت الدراسة تحليل قاعدة بيانات الدكتور أونوين التي تضم 186 مريضا مصابا بداء السكري من النوع 2 الذين اتبعوا نظاما غذائيا منخفض الكربوهيدرات لمدة ثلاث سنوات تقريبا.

وفقد المريض العادي 10 كغم في 33 شهرا. ولكن المفاجأة الكبرى كانت أن أولئك الذين يعانون من النوع 2 على المدى الطويل، والذين لم يتمكنوا من عكس مرض السكري، ما زالوا يعانون من تحسن كبير في مستويات السكر في الدم - في الواقع.

وكانت هناك إيجابية أخرى من البحث وهي انخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بشكل ملحوظ بعد اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات. وكان القلق الأولي هو أن استبدال الكربوهيدرات بمزيد من اللحوم الحمراء والبيض والقشدة والجبن سيكون له تأثير سلبي على مستويات الكوليسترول على وجه الخصوص - ولكن في الواقع كان العكس صحيحا.

وتحسنت جميع مقاييس مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية التي تم تتبعها (مستويات الكوليسترول وضغط الدم والوزن) بشكل ملحوظ للمجموعة بأكملها.

وانخفضت مستويات الدهون في الدم على وجه الخصوص، الدهون الثلاثية (التي تعتبر أساسية لتقييم مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية)، بمعدل الثلث.

ولا تزال آن تتبع نظاما غذائيا منخفض الكربوهيدرات وهي متفائلة بأنها يمكن أن تعالج مرض السكري في النهاية.

وفي الوقت الحالي، لا تزال تتناول نفس الجرعة من عقار الميتفورمين للتحكم في مستويات السكر في الدم، لكنها تشعر بصحة أفضل بلا حدود.

وتقول: "اعتدت أن أكون في حالة ضبابية كاملة، لكن الآن استعدت طاقتي وحماسي".

ويقول الدكتور أونوين إن مفتاح تجنب استعادة الوزن المفرط هو توفير دعم وثيق للمرضى.

ويقول: "من الممكن أن يكون الطعام، مثل النيكوتين أو الكحول، بالنسبة لبعض الناس، سببا للإدمان. وقد يكون من الصعب الاستغناء عن الأطعمة عالية المعالجة (مثل الخبز الأبيض أو حبوب الإفطار السكرية) بشكل دائم".

المصدر: ديلي ميل