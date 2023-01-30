ست عوامل تساهم في الخرف!

يمكن منع الإصابة بحالة الخرف إذا قام الناس بتعديل ستة عوامل خطر في الحالة العصبية.

التدخين

تشرح Alzheimer's Research UK: "من المعروف أن التدخين يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية، بما في ذلك السكتات الدماغية أو أي نزيف أصغر في الدماغ، والتي تعد أيضا عوامل لخطر الإصابة بالخرف. وبالإضافة إلى ذلك، تسبب السموم الموجودة في دخان السجائر التهابا وإجهادا للخلايا، وكلاهما مرتبطان بتطور مرض الزهايمر".

حتى التدخين السلبي ارتبط بمخاطر الإصابة بالخرف؛ كلما زاد تعرضك، زادت المخاطر.

ضعف السمع

تضيف المؤسسة الخيرية أن "الأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع هم أيضا أكثر عرضة للإصابة بالخرف".

وفي حين أن هذا الرابط غير مفهوم تماما، فإن الخبراء في معهد الرعاية الاجتماعية للتميز (SCIE) يقترحون أن "صعوبات الاتصال قد تكون أحد الأسباب".

وبالمشاركة في محادثات مع الآخرين، يمكن لمن يعانون من ضعف السمع الاستفادة من ارتداء سماعة طبية.

ضغط دم مرتفع

تشير جمعية الزهايمر إلى أن الأبحاث طويلة المدى أظهرت أن ارتفاع ضغط الدم، خاصة في منتصف العمر، يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالخرف الوعائي.

وتوضح NHS أن ارتفاع ضغط الدم يصل إلى 140/90 مم زئبق أو أعلى، أو 50/90 مم زئبق وأعلى إذا تجاوز سن الثمانين.

وتتراوح القراءة المثالية لضغط الدم بين 120 / 80mmHg و140 / 90mmHg، ويمكن تحقيق ذلك عن طريق:

- التقليل من تناول الملح.

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- تناول نظام غذائي متوازن قليل الدسم.

- شرب كميات أقل من الكافيين.

- توقف عن التدخين.

- قلل من تناول الكحول.

الخمول البدني

من خلال التحرك أكثر، يمكنك المساعدة في خفض قراءات ارتفاع ضغط الدم وخفض مخاطر الإصابة بالخرف.

وتوصي الخدمة الصحية الوطنية البالغين بممارسة الرياضة لمدة 150 دقيقة على الأقل كل أسبوع.

لجعل هذا الهدف أكثر قابلية للإدارة، فإنه يساعد على دمج ثلاث فترات من النشاط لمدة 10 دقائق، خمس مرات في الأسبوع.

الاستهلاك المفرط للكحول

شرب أكثر من 14 وحدة من الكحول أسبوعيا، وفقا لـ NHS، أمر مفرط.

ولوضع الوحدات في منظورها الصحيح، فإن 25 مل تعادل وحدة واحدة، في حين أن كوبا من النبيذ 175 مل، على سبيل المثال، سيكون حوالي 2.3 وحدة من الكحول.

وتقول جمعية الزهايمر: "الإفراط في استهلاك الكحول على مدى فترة زمنية طويلة يمكن أن يؤدي إلى تلف في الدماغ. الأشخاص الذين يشربون بكثرة على مدى فترة زمنية طويلة هم أكثر عرضة لانخفاض حجم المادة البيضاء في الدماغ، ما يساعد على نقل الإشارات بين مناطق الدماغ المختلفة".

الاتصال الاجتماعي النادر

تشير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) إلى أن العزلة الاجتماعية مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالخرف بنسبة 50٪.

ويمكن أن يكون التحدث بانتظام إلى أفراد العائلة والأصدقاء المباشرين طريقة للبقاء على اتصال اجتماعي.

أو ضع في اعتبارك التسجيل في فصل دراسي جديد، أو الانضمام إلى ناد للكتاب، على سبيل المثال، التطوع، أو ممارسة هواية اجتماعية.

المصدر: إكسبريس