إنقاذ حياة أمّ حامل وجنينها بمعجزة على أيدي فريق طبي في جدّة

تمكّن فريق طبي سعودي متخصص في مستشفى الملك عبد العزيز بجدّة، من إنقاذ حياة أم حامل وجنينها بعمل جراحي بعد رفض حالتها الخطيرة من قِبل 5 مستشفيات.

وبذلك نجح الفريق الطبي بإجراء التدخل الجراحي العاجل الذي استغرق 5 ساعات، وتكلّل بالنجاح.

وأوضحت مديرية صحة جدّة، أن الفريق تمكّن من إنقاذ حياة المريضة وجنينها التي عانت من تقدم المشيمة وانغراسها في جدار الرحم وصولا لجدار المثانة الخلفي، ورافقها سيلان السائل الأمنيوسي المحيط بالجنين.

وبيّنت صحة جدّة أنه تمت الموافقة العاجلة لتخدير المريضة بسبب خطورة حالتها والبدء بالأدوية الوريدية اللازمة، وتجهيز 9 وحدات دم نتيجة النزيف المتوقع، حيث أُعطيت جميعها للمريضة، بالإضافة إلى إجراء العملية القيصرية لإخراج الجنين واستئصال كامل الرحم.

يشار إلى أنه تدخّل في العمل الجراحي أطباء من مختلف الأقسام شملت قسم الأوعية الدموية وقسم المسالك البولية وفريق التخدير.

وحاليا فإن المريضة والجنين بصحة جيدة، وتم نقلهم تحت المراقبة لحين استقرار حالتهما، وحتى موعد خروجهما.

المصدر: صحيفة مكة الإلكترونية