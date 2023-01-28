فيتامين A قد يحمي القلب من بعض آثار السمنة

في دراسة من كلية هانوفر الطبية في ألمانيا، وجد العلماء ضررا أكبر للجينات المرتبطة بوظيفة القلب عند اقترانها بنقص فيتامين A.

وتشير النتائج إلى أن فيتامين A قد يحمي القلب من بعض الآثار الضارة للسمنة. وفي الدراسة، تسبب الفريق في السمنة في نموذج فأر يعاني من نقص فيتامين A.

وبعد 20 أسبوعا، قارن الباحثون القلوب والتمثيل الغذائي للفئران بالفئران البدينة التي تحتوي على مستويات كافية من فيتامين A.

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ووجدوا أن الفئران البدينة التي تعاني من نقص الفيتامينات لديها قمع للجينات الموجودة في القلب والتي ترتبط باستخراج الطاقة من الدهون، واستخراج الطاقة من الجلوكوز، وإنتاج جزيء الأدينوزين ثلاثي الفوسفات الحامل للطاقة.

كل هذه المجالات ضرورية لعمل التمثيل الغذائي.

وأظهرت هذه الدراسة دور فيتامين A في الحفاظ على التعبير الجيني النشط للقلب والذي قد يقلل من التطور اللاحق للخلل الوظيفي في السمنة التي يسببها النظام الغذائي.

ويعد فيتامين A (المعروف أيضا باسم حمض الريتينويك) من المغذيات المهمة ببغاية للرؤية والنمو وانقسام الخلايا والتكاثر وتقوية المناعة.

كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمي خلايا الجسم من آثار الجذور الحرة (جزيئات تنشأ أثناء عملية هدم الطعام بالجسم أو عند تعرض الجسم لدخان التبغ والإشعاع). وقد تلعب الجذور الحرة دورا في الإصابة بمرض القلب والسرطان.

ويمكن الحصول على فيتامين A من العديد من الأطعمة مثل منتجات الألبان، والكبد، والخضراوات الخضراء الورقية كالسبانخ، والجزر واليقطين، وغيرها.

المصدر: ميديكال إكسبريس