4 طرق يؤدي بها الطقس البارد إلى تدمير بشرتك

يعد الطقس البارد قاسيا على الجلد، حيث تؤدي درجات الحرارة المنخفضة ومستويات الرطوبة المنخفضة إلى هواء جاف يسحب الرطوبة من الجلد ويجعل البشرة باهتة وجافة ومتقشرة.

ويمكن أن تؤدي ظروف التجمد إلى إتلاف البشرة وتفاقم المشكلة لتواجه خطر أربع حالات مقلقة وقد تكون خطيرة أحيانا، بحسب خبراء الأمراض الجلدية.

1. تورم الأصابع

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تورم الأصابع عبارة عن تورمات صغيرة مثيرة للحكة على الجلد، وعادة ما تؤثر على أطراف الجسم، مثل أصابع القدم، وأصابع اليدين، والكعب، والأذنين، والأنف.

وقال طبيب التجميل أحمد المنتصر: "تورم الأصابع ناتج عن البرد ما يسبب تشنج الأوعية الدموية وهو ما يقلل من تدفق الدم".

ويمكن أن يكون تورم الأصابع مزعجا، ولكنه نادرا ما يسبب أي ضرر دائم، كما تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) على موقعها على الإنترنت.

وعادة ما تحتفي هذه الحالة في غضون أسابيع قليلة إذا تم تجنب المزيد من التعرض للبرد.

2. قضمة الصقيع

قال الدكتور أحمد لصحيفة "ذي صن" البريطانية: "أصابع اليدين والقدمين والأذنين أو أي شيء يخرج من جسمك يمكن أن يكون عرضة لخطر الإصابة بقضمة الصقيع حيث يوجد نقص في إمدادات الدم".

وتبدأ أعراض عضة الصقيع عادة مع شعور الأجزاء المصابة بالبرودة والألم.

وإذا تُركت قضمة الصقيع لتتطور، يمكن أن تموت الأنسجة المصابة وستحتاج إلى بترها لمنع العدوى، كما توضح هيئة الخدمات الصحية الوطنية على موقعها الإلكتروني.

3. العدوى

غالبا ما يترك الطقس البارد الجلد جافا.

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وقال الخبير: "بمجرد أن يصاب الجلد بالجفاف، تزداد احتمالية إصابته بالالتهاب ويزيد احتمال الإصابة بالعدوى لأنك تحدث تشققات في الطبقة العليا من الجلد".

والمصابون بالأكزيما معرضون بشكل خاص للإصابة بالعدوى لأن بشرتهم تكون بطبيعة الحال أكثر جفافا وعرضة للتشقق.

4. التهاب السبلة الشحمية

التهاب السبلة الشحمية البارد، الذي يظهر على شكل عقيدات متضخمة وحمراء ومؤلمة على الجلد، يتطور بعد 12 إلى 72 ساعة من التعرض للبرد.

ويصف مصطلح التهاب السبلة الشحمية البارد مجموعة متنوعة من الاضطرابات الالتهابية التي تصيب بشكل رئيس الطبقة الدهنية (Subcutaneous fat) الموجودة أسفل الجلد.

وقال الدكتور أحمد: "إنها حالة نادرة جدا، ولا تحدث كثيرا. وعادة ما يكون ذلك بسبب تغيرات ترسب الدهون لدى الأطفال، لأن الأطفال يعانون من زيادة في الماء والدهون عندما يكونون رضعا، والتي تتغير بمرور الوقت مع نمو العضلات".

وعادة ما يتم حلها من تلقاء نفسها عن طريق تجنب التعرض للبرودة والاتصال المباشر بالمنتجات المجمدة، كما تقول هيئة الخدمات الصحية (NHS).

كيف تحمي بشرتك من البرد

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قال الدكتور روس بيري، جراح التجميل من Cosmedics، إن أفضل نصيحة في ما يتعلق بالطقس البارد وتأثيره على الجلد، هي وضع كميات كبيرة من كريم الترطيب.

وأضاف: "لا يعمل هذا كحاجز يؤثر على البيئة الباردة فحسب، بل يساعد أيضا في الحفاظ على الجلد محميا ورطبا وترطيبا جيدا. إن تأثير الترطيب هذا هو الذي يساعد على إنشاء حاجز أمام البيئة لمنع الجلد من التكسر وزيادة التهيج".

ونصح الدكتور أحمد بزيارة الطبيب "إذا كانت لديك أي مخاوف بشأن بشرتك"، أو إذا ظهرت أعراض مثل الحكة والجفاف الشديد والألم.

المصدر: ذي صن