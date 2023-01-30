روسيا تحضر عقارا مثيلا لأغلى دواء في العالم وأرخص ثمنا

استطاعت روسيا إعداد دواء من شأنه أن يحل محل عقار Zolgensma الأجنبي بصفته أغلى دواء في العالم. وقد أطلق عليه اسم ABN-4.

استطاعت روسيا إعداد دواء من شأنه أن يحل محل عقار Zolgensma الأجنبي، بصفته أغلى دواء في العالم. قد أطلق عليه اسم ABN-4. ويستخدم هذا الدواء لعلاج مرض انهيار الجينوم البشري.

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تقوم شركة Biocad الروسية بتطوير دواء ABN-4 منذ عام 2018 ، ولا يزال هذا الدواء حاليا قيد التجارب السريرية.

وفي حال نجاح الاختبارات، سيطرح الدواء للبيع بحلول عام 2026 ، وبحسب قناة "تلغرام"، دواء Zolgensma الأجنبي الصنع من تصنيع شركة Novartis السويسرية والذي يبلغ سعره 2.1 مليون دولار تم إدخاله في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية حيث احتل مكانة أغلى عقار في العالم. وهناك 3 شركات فقط في العالم بمقدورها إنتاج هذا الدواء الغالي الثمن.

وقد بلغت تكلفة حقنة واحدة من الدواء الروسي حوالي 60 مليون روبل، ما يقل أضعافا عن سعر الدواء السويسري.

ويمكن بحقنة واحدة، من هذا الدواء إصلاح "انهيار" الجينوم البشري والشفاء من المرض. بينما يضطر المرضى المصابون بهذا المرض الخطير إلى تعاطي أدوية أخرى مدى الحياة.

المصدر: رامبر.رو