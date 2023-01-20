روسيا قد تحظر تعاطي السجائر الإلكترونية نهائيا

أيّدت هيئة "روس بوتريب نادزور" (مصلحة حماية المستهلك) الروسية مبادرة حظر السجائر الإلكترونية (الويب) في روسيا.

إقرأ المزيد

وأيدت مصلحة حماية المستهلك الروسية مبدئيا أية مبادرات تهدف إلى الحفاظ على صحة الأشخاص البالغين والجيل الصاعد.

يذكر أن رئيس مجلس الدوما (البرلمان الروسي) فياتشيسلاف فولودين، كلّف لجان البرلمان بتقديم اقتراحاتها بشأن الحظر المحتمل للسجائر الإلكترونية في البلاد.

وقد تقدّم بمثل هذه المبادرة كذلك الأعضاء في مجلس نواب بطرسبورغ، وذلك بعد أن شهدت بطرسبورغ وفاة تلميذ نتيجة التسمم بالسجائر الإلكترونية.

وقبل ذلك وافقت لجنة الموازنة والضرائب في مجلس الدوما الروسي على زيادة الضرائب على السجائر والتبغ المسخّن والسوائل المستخدمة في السجائر الإلكترونية بدءا من 1 مارس عام 2023.

المصدر: نوفوستي