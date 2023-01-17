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علماء: صوتك يمكن أن يكشف عن حالة صحية عقلية قاتلة قبل تشخيصها

الصحة

علماء: صوتك يمكن أن يكشف عن حالة صحية عقلية قاتلة قبل تشخيصها
Gettyimages.ru Westend61
صورة تعبيرية
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كشف الخبراء أن أولئك الذين يتمتعون بصوت رتيب وكئيب هم أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب.

ووجد باحثون ألمان أن الأشخاص الذين لديهم نطاق صوتي أوسع كانوا أكثر انفتاحا وسعادة في الحياة. في حين أن أولئك الذين لديهم صوت رتيب كانوا أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب.

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وبحسب مؤسسة Depression and Biploar Support Alliance، فإن أولئك الذين يعانون من الاكتئاب هم أكثر عرضة بنسبة 20% لإنهاء حياتهم، مقارنة بمن لا يعانون من هذا المرض.

وفي الدراسة التي نُشرت في Journal of Voice، قام الفريق بتحليل أصوات أكثر من 2000 شخص تتراوح أعمارهم بين 19-80 لمعرفة ما تكشفه أصواتهم عن صحتهم الجسدية والعقلية.

ووجد الباحثون أن الصوت يمكن أن يكون مؤشرا قويا على الصحة العقلية، مع احتمال أن يكون أولئك الذين لديهم نطاق أصوات أقل "بشكل ملحوظ" غير سعداء.

 لكنهم اكتشفوا أيضا أن صوت شخص ما يشير إلى القليل فقط عن صحته الجسدية.

المصدر: ذي صن

 

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