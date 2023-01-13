طبيب روسي يوضح كيف يمكن اختبار البصر في البيت

أوضح الدكتور دميتري ديمينتييف، أخصائي طب وجراحة العيون، كيفية استخدام اختبارات مختلفة للتحقق من حالة العيون في المنزل.





ويشير الأخصائي في برنامج تلفزيوني، إلى أن هناك عدة اختبارات بسيطة، يمكن بمساعدتها التحقق من حدة البصر.

1- جدول سيفتسيف

يتكون جدول سيفتسيف "Sivtsev" (طبيب عيون سوفيتي) من سبع حروف مختلفة الحجم ولكنها متساوية من حيث الارتفاع والعرض منشور في الانترنت ويمكن طباعته على ورقة بيضاء مقاس А4. وعند فحص النظر يجب تعليقها على ارتفاع مستوى العينين على الحائط، وعلى الشخص الابتعاد عن الحائط مسافة 1.5-2 متر عند فحص البصر. ويجب فحص كل عين على انفراد.

ru.wikipedia.org

وهناك أيضا جدول سيرغي غولوفين (عالم سوفيتي) وجدول Snellen الهولندي، يمكن استخدامهما في فحص البصر في البيت.

en.wikipedia.org

2 - اختبار ثنائي اللون

يستخدم هذا الاختبار عند الاشتباه بقصر النظر وطول النظر. وهو عبارة عن ملصق مقسوم إلى نصفين متساويين أحدهما أحمر والثاني أخضر. ولفحص النظر يبتعد الشخص عن الملصق مسافة متر واحد. فإذا رأى الدوائر أو الحروف الموجودة على النصف الأحمر من المرجح أنه يعاني من قصر النظر. أما إذا رآها أوضح على القسم الأخضر فمن المرجح أنه يعاني من طول النظر.

3 - اختبار الساد (عتامة عدسة العين)

يمكن تحديد ذلك باستخدام ورقة سميكة غير شفافة وعمل ثقبين فيها بإبرة بينهما 4-5 ملم فقط. بعد ذلك تقرب منطقة الثقبين بالورقة من العين، وعلى الشخص النظر من خلالها إلى سطح مضاء بتساوٍ.

فإذا رأى السطح بوضوح يندمج الثقبان، أي أن كل شيء طبيعي. ولكن إذا رأى نقاطا (كما في الصورة) فعليه مراجعة طبيب العيون.

المصدر: فيستي. رو