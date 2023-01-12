طبيبة روسية توضح طرق تخفيض مستوى ضغط الدم

أعلنت الدكتورة يكاتيرينا ديميانوفسكايا، أخصائية طب الأعصاب، أن ارتفاع مستوى ضغط الدم يمكن أن يؤدي إلى احتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية وتلف الكلى والعيون.

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وتشير الطبيبة في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا"، إلى أنه غالبا ما يعتقد أن ارتفاع مستوى ضغط الدم الشرياني الذي يتطلب علاجا طبيا يتم تشخيصه عندما يرتفع ضغط الدم الانقباضي إلى 140 ملم زئبق وما يزيد، وضغط الدم الانبساطي إلى 90 ملم زئبق وأعلى. في هذه الحالة، يكون ضغط الدم الأمثل 120\ 80 ملم زئبق، والطبيعي - 120--129 و 80 -84 ملم زئبق، والطبيعي المرتفع - 130-139 و 85-89 ملم زئبق.

وتضيف، عند ارتفاع مستوى ضغط الدم يجب قياسه بصورة منتظمة، واتخاذ ما يلزم لتخفيضه.

وتقول: "يجب التقليل من استهلاك الملح إلى 5 غ في اليوم، والتقليل من تناول اللحم والكحول. ومن الأفضل ان يحتوي النظام الغذائي على نسبة عالية من الخضروات والفواكه والأسماك والمكسرات ومنتجات الألبان القليلة الدسم. ومن المهم التحكم في وزن الجسم لمنع زيادة الوزن".

ويبدأ علاج ارتفاع مستوى ضغط الدم بالأدوية عند ارتفاع الضغط العلوي إلى 140-159 والسفلي إلى 90-99 ملم عمود زئبق.

وتقول: "تختار أدوية خفض مستوى ارتفاع ضغط الدم لكل مريض وفقا لحالته. ولا ينصح بتناول هذه الأدوية دون استشارة الطبيب، لأنها بدلا من تخفيض مستوى ضغط الدم قد يكون لها عواقب وخيمة".

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"