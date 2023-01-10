معمل روسي يُنتج دواء من شأنه المساعدة في تخثر الدم

بدأ في روسيا إنتاج واسع النطاق لعقار يساعد على تخثر الدم، وتقرر طرحه للتداول في الربع الأول من عام 2023.

انطلق إنتاج الدواء في شركة "فارماندارد- يوفافيتا" بمدينة أوفا الروسية، جاء ذلك يوم السبت على الموقع الإلكتروني للحكومة الروسية. وقد حصل الدواء على الاسم التجاري "إيتوبلازما".

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وجاء في تقرير نشره الموقع "من المقرر طرح هذا الدواء للتداول المدني في الربع الأول من عام 2023. وسيرضي الإنتاج الذي تم إطلاقه اليوم تماما الحاجة إليه داخل نظام الرعاية الصحية الروسي".

أقيم حفل افتتاح خط إنتاج الدواء الجديد في نظام "أونلاين" بحضور نائب رئيس الوزراء ورئيس وزارة الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، ورئيس جمهورية باشكورتوستان الروسية ، رادي خابيروف.

وقال دينيس مانتوروف: "تساعد مثل هذه الأدوية التي تعتمد بلازما المتبرع في إنقاذ الأرواح وزيادة المناعة، لذا فإن إنتاج مشتقات الدم في روسيا وتزويد مواطنينا بها يعتبر من أولوياتنا في مجال الأدوية".

يذكر أن دواء أن "Eitoplasma" ضروري لعلاج المصابين بمرض الهيموفيليا، وهو مرض نادر يتعلق بعيوب في عملية تخثر الدم. وهذا هو أول إنتاج محلي واسع النطاق في روسيا لهذا الدواء الذي يخصص للوقاية والعلاج من مرض الهيموفيليا من النوع A ، وقد تم إدراجه على قائمة الأدوية الحيوية والأساسية في روسيا.

وقال رئيس جمهورية باشكورتوستان الروسية، رادي خابيروف "إن مؤسسة "فارماندارد- يوفافيتا" تتطور بدعم من وزارة الصناعة والتجارة الروسية. أما افتتاح خط جديد لإنتاج الدواء فهو هدية جيدة للجميع في العام الجديد".

المصدر: تاس