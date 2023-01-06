الولايات المتحدة تجيز دواءً جديدا لعلاج مرضى ألزهايمر

أجازت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية اليوم الجمعة، دواء جديدا لإبطاء التدهور المعرفي لدى مرضى ألزهايمر.

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وتأتي موافقة الوكالة الأمريكية على الدواء ليكيمبي (Leqembi) والمعروف أيضا بتسمية لوكانيماب (lecanemab) بعد أيام قليلة على تقرير للكونغرس وجه فيه انتقادات حادة للوكالة لإعطائها الضوء الأخضر لدواء آخر لعلاج مرضى ألزهايمر هو أدوهيلم (Aduhelm).

وأوضحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن ليكيمبي وأدوهيلم "يمثلان تقدما مهما في المعركة المتواصلة لعلاج مرض ألزهايمر بشكل فعال"، حيث وافقت الوكالة على العقارين في إجراءات سريعة سمحت للوكالة الناظمة بتسريع الموافقة على أدوية لعلاج مصابين بحالات خطيرة وحيث هناك حاجة طبية قائمة.

وكان قد تم نشر البيانات الأولية للتجارب على ليكيمبي في سبتمبر، وأظهرت أن الدواء أبطأ التدهور المعرفي لدى مرضى ألزهايمر بنسبة 27% خلال فترة 18 شهرا.

المصدر: "فرانس برس"